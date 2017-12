Udelia ceny za najhlúpejšie vedecké výskumy

Budúcotýždňové udeľovanie Nobelových cien bude vážnou a prestížnou udalosťou. Oznámenie antinobelovej ceny naopak zábavou.

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. V predvečer udeľovania Nobelových cien sa každoročne koná odovzdávanie antinobelových cien, ktoré dlhodobo organizuje redakcia amerického humoristického časopisu Annals of Improbable Research (Anály nepravdepodobného výskumu). Na Harvardovej univerzite ich obvykle odovzdávajú držitelia Nobelových cien.

V tomto roku budú noví laureáti tzv. Ig Nobelových cien vyhlásení 1. októbra a 3. októbra budú mať príslušní vedci možnosť predstaviť svoje práce. Akcia, na ktorej sa príslušníci vedeckej obce zabávajú a ukazujú z "lepšej", civilnej stránky, sa uskutoční už po devätnástykrát. Na rozdiel od antioscarov si antinobelove ceny niektorí laureáti aj radi preberajú.

V roku 2008 získala ocenenie práca, podľa ktorej drahé falošné lieky sú účinnejšie ako ich lacnejšie (tiež falošné) verzie. V roku 2007 britsko-americké duo výskumníkov získalo Ig Nobelovu cenu za objasnenie negatívnych vedľajších účinkov prehĺtania mečov. Španielsky tím ocenili za zistenie, že potkany dokážu rozlišovať odzadu hovorenú japončinu a holandčinu. Steven Stack a James Gundlach získali v roku 2004 cenu za medicínu za výskum o vplyve country hudby na štatistiku samovrážd. Analýza hudby, vysielanej na amerických rozhlasových staniciach, ukázala, že nárast počtu skladieb v štýle country zodpovedal percentám nárastu samovrážd u bieleho obyvateľstva.

antinobelovu cenu za fyziku udelili v roku 2003 siedmim Austrálčanom, ktorí preskúmali, na akej dlážke možno najlepšie strihať ovcu. Ide o drevenú podlahu so sklonom šesť stupňov, zhotovenú z brvien smerujúcich rovnobežne s telom stojacej ovečky. Chris McManus z University College London bol v roku 2002 ocenený za vyriešenie dávneho problému asymetrie semenníkov u mužov a starovekých sôch. Jeden kunsthistorik v 18. storočí totiž tvrdil, že ľavý semenník sôch je vždy väčší ako u mužov z mäsa a kostí. McManus mu dal v tomto po preskúmaní 107 anatomicky korektných sôch mužov za pravdu. Poopravil ho však v tom, že v prírode býva naopak väčší pravý mužský semenník.

V tom istom roku získal antinobelovu cenu za biológiu Charles Paton z University of St. Andrews, ktorý skúmal, prečo pštrosy chované na istej britskej farme nemali mláďatá. Dospel k záveru, že pštrosie samce sa identifikovali s človekom, ktorý ich choval, a nejavili veľký záujem o samičky. Svoju tézu však nemohol dokázať, pretože pštrosia farma skrachovala.

Joel Slemrod z University of Michigan Business School a Wojciech Kopczuk z Univerzity v Britskej Kolumbii dostali v roku 2001 cenu za ekonomiku, keď vo svojom výskume prišli na to, že ľudia nachádzajú spôsoby, ako oddialiť svoju smrť, ak im to umožní znížiť daň z dedičstva.

antinobelove ceny, nazývané oficiálne Ig Nobelove ceny (z anglického ignoble: nízky, hanebný, trápny), sa udeľujú za výskumné práce, "ktoré nemožno alebo nemali by sa opakovať", za absurdné či zdanlivo neužitočné výskumy a vynálezy. Ig Nobelove ceny odmeňujú vedecké štúdie, ktoré "najskôr vyvolajú v ľuďoch smiech a potom ich podnietia k rozmýšľaniu."

Na ceremoniáli sa zúčastňujú držitelia Nobelových cien, ktorí svojim kolegom udeľujú medailu z alobalu a patent na vynález. Zo žartu si nasadia klaunovské nosy a hračkárske okuliare. Každý z ocenených vedcov má na prezentáciu svojho vedeckého úspechu a poďakovanie iba 60 sekúnd. V prípade, že hovorí dlhšie, preruší ho netrpezlivý pokrik osemročného dievčatka v úlohe dozorkyne: "Prosím skončite, nudím sa."

Nie každý však chápe veselú stránku udeľovania cien. V roku 1995, keď Ig cenu získal tím britských vedcov pracujúcich na úlohe "prečo raňajkové cereálie v tekutine zmazľavejú" novinári serióznych médií otvorili naliehavú otázku, prečo sa peniaze daňových poplatníkov používajú na také nezmysly.

Výskum bol pritom financovaný poprednými britskými výrobcami cereálií, ktorí zistili, že spotrebitelia preferujú chrumkavé lupienky a vločky. O obmedzenie udeľovania Ig cien pre britských vedcov žiadal údajne aj profesor Sir Robert May z univerzity v Oxforde, podľa ktorého toto ocenenie uvádza jeho kolegov do rozpakov.



