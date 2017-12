Vo svete bude ešte teplejšie. O štyri stupne

Svet bude teplejší o štyri stupne, ale o čosi skôr, ako predpokladal najhorší scenár OSN. Pritom len v Afrike môže stúpnuť teplota až o desať stupňov.

28. sep 2009 o 11:06 Tomáš Prokopčák, (tp)

BRATISLAVA. Teplota vo svete sa môže už o štyridsať rokov zvýšiť o štyri stupne. Tvrdí to v Oxforde zverejnená štúdia britského Hadleyho centra, ktorá potvrdzuje nedávnu správu OSN. Organizácia spojených národov sa pritom domnieva, že v budúcnosti nás pravdepodobne čaká najhorší z možných scenárov, ktoré pred dvomi rokmi zostavil Medzivládny panel pre klimatické zmeny IPCC.

Teplejšie bude skôr

Podľa agentúry Reuters by k takémuto dramatickému zvýšeniu teploty malo dôjsť v prípade, ak emisie skleníkových plynoch zostanú na aktuálnych hodnotách.

„Naše výsledky ukazujú rovnaké modely, aké vyšli IPCC, ale naznačuju aj možnosť, že sa udejú ešte oveľa extrémnejšie zmeny," povedala podľa agentúry Debbie Hemmingová, spoluatorka výskumu.

IPCC spoluzískal v roku 2007 Nobelovu cenu mieru za správu, ktorá hovorila práve o globálnom otepľovaní. Štúdia hovorila, že do konca 50-tych rokov tohto storočia vzrastie teplota o spomínané štyri stupne. Nová britská štúdia však tvrdí, že to bude skôr, prinajlepšom už v polovici 50-tych rokov.

Prinesie Kodaň výsledky?

Jednou z možných stratégii boja proti globálnemu otepľovaniu by mohli byť drastické škrty v emisiách CO2. Na prípadnom postupe by sa mala v decembri v Kodani dohodnúť väčšina štátov sveta.

O stratégii boja proti príčinám i dôsledkom klimatických zmien sa pritom diskutovalo aj na minulotýždňovom summite OSN. Ku konkrétnym výsledkom však štáty nedospeli a potrebné záväzky pravdepodobne nezaznejú ani v Kodani.

Niekde dokonca viac

Štvorstupňové celkové zvýšenie teploty však neznamená, že k nemu dôjde vo všetkých svetových oblastiach. Už teraz vedci predpovedajú, že napríklad v niektorých častiach Arktídy môže teplota stúpnuť až o 15 stupňov, čo zničí lokálne ekosystémy.

Aj v niektorých oblastiach Afriky môže podľa novej štúdie prísť k nárastu teplôt až o desať stupňov. „A to už je extrém," hovorí podľa Reuters Hemmingová.

Ak by sa navyše roztopil arktický permafrost, dlhodobo zamrznuté povrchové oblasti, mohlo by dôjsť k úniku metánu, čo by malo ďalší vplyv na globálne otepľovanie a dôsledky pre svet.

S využitím informácii Reuters.