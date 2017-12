Panasonic predstaví 3D plazmu

Špeciálne okuliare na očiach, preblikávajúci obraz televízora a blu-ray disk s 3D filmom rotujúci v mechanike prehrávača. Taká je vízia budúcnosti našich obývačiek v podaní Panasonicu. S predajom by sa malo začať už v budúcom roku.

28. sep 2009 o 8:31 Milan Gigel

Panasonic v najbližších dňoch predstaví prototyp televízora, ktorý je podobný tým, ktoré by mohli osídliť naše obývačky. Má 50 palcovú uhlopriečku, plné HD rozlíšenie a plazmový neoPDP panel. Od tých ostatných sa líši tým, že ponúka divákom nový zážitok. Priestorový.

Použitá technológia nie je žiadnou novinkou, objavila sa už vo svete počítačov. Televízor striedavo zobrazuje obrazové informácie zvlášť pre pravé a ľavé oko, ktoré sú filtrované elektronickými okuliarmi. Tie sú synchronizované s obrazovkou a prepúšťajú svetlo vždy pre to oko, ktorého obraz je aktívny. Rýchle blikanie divák vďaka zotrvačnosti zraku nepostrehne, má to však nevýhodu. Bez okuliarov to nefunguje.

Kým technologické firmy stojace za blu-ray fórom a tvorcovia HDMI štandardu majú úplne jasno v tom, akým spôsobom bude 3D obraz zapisovaný na optické disky, výrobcovia televízorov stále experimentujú. Všetci však stoja pred rovnakou výzvou. Musia dokázať spracovať v rovnakom čase dvojnásobné množstvo obrazových dát a snímkovaciu frekvenciu svojich televízorov musia pre zachovanie kvality obrazu zdvojnásobiť.

Panasonic to riešil novým luminiforom v neoPDP paneloch. Ten sa rýchlejšie rozsvecuje, ale aj zhasína.