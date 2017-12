Skríning nádorov prostaty nemá opodstatnenie

Vedci zistili, že súčasné metódy skríningu nádorov prostaty nedokážu spoľahlivo odlíšiť druhy tumorov.

27. sep 2009 o 18:44 SITA

BRATISLAVA. Skríning všetkých mužov s podozrením na rakovinu prostaty pomocou súčasných krvných testov nemá opodstatnenie. Vo svojej najnovšej štúdii to tvrdia vedci z International Agency for Research on Cancer vo francúzskom Lyone.

Spoluautor štúdie doktor Mattias Johansson so svojimi kolegami porovnali u 500 pacientov s rakovinou prostaty a viac než 1000 mužov bez nej, ktorí však mali podobné príznaky, hodnoty prostatického špecifického antigénu PSA), ktorý je štandardnou metódou skríningu rakoviny prostaty.

Následne zistili, že na základe hodnôt PSA sa v súčasnosti nedá rozpoznať pomaly rastúci nádor, ktorý s aj väčšou pravdepodobnosťou nespôsobí žiadne zdravotné problémy, od tých agresívnych so smrteľnými následkami. Preto tvrdia, že pokým sa nenájdu spoľahlivejšie metódy na detekciu tohto ochorenia, nie je skríning nutnosťou.