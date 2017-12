Má chuť na umelú hmotu?

3. apr 2002 o 9:14 Dr. Mobilný

ahoj laska moja mt nenormalne a mam chut ta strasne pomilovat

tomas cmelko

Dr. Mobilný odpovedá:

Prvý raz vo svojej kariére som na pochybách: dotyčný chce pomilovať svoj mobilný telefón alebo, nedajbože, mňa? Pravdupovediac, vždy som túžil otvoriť sexuologickú poradňu, no na SME.sk mi zatiaľ dovolili iba mobilnú.

Preto len v krátkosti: či už máte chuť pomilovať mobilný telefón, alebo mňa, dajte sa v každom prípade liečiť. Mohlo by vám to pomôcť v dvoch veciach:

1. Stratíte chuť na umelú hmotu alebo na starších pánov

2. Prestanete do našej rubriky písaťhlúposti