Ak zaspíte, televízor sa vypne

S energetikou je čosi v neporiadku. Spotrebu sa nesnažia obmedziť už iba domácnosti aby šetrili svoje peňaženky. Štáty zavádzajú regulácie, ktoré majú odľahčiť rozvodné siete. Tento trend sa netýka iba svietidiel ale zasiahol aj svet televízorov. Sú úspor

25. sep 2009 o 9:15 Milan Gigel

nejšie a ovládajú triky, ktoré držia spotrebu na uzde.

Televízor, ktorý beží v domácnosti od rána do večera iba preto, aby dotvoril atmosféru domácnosti je minulosťou. Sony má technológiu, ktorá vás sleduje. Ak sa spred televíznej obrazovky vzdialite, zvuk beží ďalej, avšak bez obrazu. Hudobný kanál vám môže robiť s úsporou energie spoločnosť, aj keď varíte v kuchyni a ak si náhodou odbehnete cez reklamu, obývačku čaká krátkodobé zatmenie. Inteligentný je aj keď zaspíte. Ak ste v miestnosti dlhšiu dobu bez pohybu, televízor sa vypne úplne. Ako to funguje? Bravia WE5 má dva snímače – infračervený a pohybový. Kým prvý zisťuje vašu prítomnosť v miestnosti, druhý má pod dohľadom vaše správanie. Ako to všetko funguje preveríme aj v redakcii. V najbližších dňoch vám prezradíme viac.

LG a mnoho ďalších výrobcov používajú senzor na to, aby televízor prispôsobil svoj jas osvetleniu miestnosti. Cez deň bude vybudený naplno, aby vyzneli farby a kontrast obrazu. Pri večernom osvetlení či prítmí sa nebadane stlmí tak, aby vás neboleli oči. Vy nemusíte sledovať nič. Iba nižší účet za energiu.

Stredobodom pozornosti sú aj rôzne energetické profily a nastavenia, ktoré sú o to lepšie zakomponované v menu prístroja, čím je jeho spotreba vyššia. A ak by ste chceli mať jasno v tom, s akou úsporou práve bežíte, na televízoroch od Samsungu stačí stlačiť gombík, aby sa na obrazovke objavil ciferník s ručičkou, ktorá vám prezradí viac.

Každý rok sa na trh dostávajú čoraz úspornejšie ploché panely. Možno ste čosi počuli o OLED televízoroch, stretli ste sa s LCD televízorom s LED podsvietením, alebo ste zaregistrovali vynovenú plazmu od Panasonicu s označením neoPDP.

Ak ste doposiaľ sledovali iba energetické štítky prístrojov, odteraz budete mať k dispozícii ďalšieho pomocníka. Zelená značka EU Flower prezrádza, že ide o model, ktorý je nielen úsporný, ale aj ekologický – výberom materiálov, ale aj spôsobom výroby.