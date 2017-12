Twitter je lákadlom pre finančné skupiny

Investícia do mikroblogovacej služby je výhodným kšeftom. Tvrdia to finančné skupiny, ktoré počítajú s vysokým ziskom z investície. Kým do Twitteru vstupujú vkladom vo výške 100 miliónov dolárov, skutočná hodnota je vraj miliardová.

25. sep 2009 o 8:10 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 1 0 Transakcia by sa mala uskutočniť v najbližšej dobe. Aj keď služba doposiaľ nezarábala, všetko sa má s príchodom budúceho roka zmeniť. Debutovať má s novými programami pre reklamu a inzerciu, ktoré majú zaistiť tok peňazí na účty majiteľov. Znamená to, že server, ktorý doposiaľ distribuuje iba obsah tvorený používateľmi bude rovnakým kanálom distribuovať aj inzerciu. O forme zatiaľ prevádzkovatelia mlčia. Úspech tohto projektu je tak trochu náhodou. Postavený je na tom, že ľudia nemajú čas vypisovať dlhé príspevky na svoje blogy a radi sa uspokoja aj s málom. 140 znakov pre jednu správu je vraj dosť. Podobne ako v esemeskách.