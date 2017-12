Obedná pauza: do zákrut

V King of Drift si dosýta užijete toho, čo s vašim naozajstným autom asi veľmi často nerobíte - šmyky do zákrut cez ručnú brzdu. To je vlastne 90 percent potešenia z hry.

25. sep 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 1 0 V King of Drift si dosýta užijete toho, čo s vašim naozajstným autom asi veľmi často nerobíte - šmyky do zákrut cez ručnú brzdu. To je vlastne 90 percent potešenia z hry... Čím viac tratí prejdete skôr ako vaši oponenti, tým viac bodov dostanete. Čím viac bodov dostanete, tým zaujímavejšími autami budete môcť jazdiť. Ovládanie:

Klávesnica - šípky (pohyb), Z (ručná brzda). Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.