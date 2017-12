Avatar - Cameronov trhák v hrateľnej podobe

24. sep 2009 o 16:30 Ján Kordoš

Na záver tohto roku chystá Avatara a aby to nebolo málo, bude aj hra. Hra podľa filmovej predlohy? Nemusíte sa hneď chytať za hlavu či iné miesta na svojom krásne vyšportovanom tele. James Cameron's Avatar: The Game vzniká v montrealskom UbiSofte. A to by nám aj mohlo stačiť, pretože ide o vývojárov, ktorí sa postarali o sériu Prince of Persia, Splinter Cell, Tom Clancy’s Rainbow Six či Assassin’s Creed.

video //www.sme.sk/vp/11907/

Avatar sa bude odohrávať na planéte Pandora (svet rovnakého mena spoznáme i v akčnom Borderlands – alebo originalita kdeže si?), kde sa ako zástupca ľudskej rasy budeme snažiť prevziať planétu pod svoje krídla. Ľudstvo totiž nemá kde bývať a Pandora je vhodná pre život. Lenže je zároveň i obývaný špeciálnymi živočíchmi, všade naokolo je pestrá flóra.

Hra bude vizuálne neskutočne príťažlivá, odporúča sa hranie so špeciálnymi 3D okuliarmi. Pozrite si gameplay video zložené zo záberov z hrania. Síce pôjde len o akčnú hru, no pri správnej hrateľnosti sa máme na čo tešiť a pojem hra podľa filmovej predlohy by sa konečne nemusel rovnať totálnemu braku.

