Testovali sme LG GD900 – mobil s priehľadnou klávesnicou

Je štýlová a snaží sa nalákať na priehľadnú klávesnicu a trojrozmerné používateľské rozhranie. Je nadupaná technológiami, má však aj svoje nedostatky. Odozva nie je najrýchlejšia a na ovládanie si budete musieť nejaký čas zvykať. Bez naozajstných tlačidie

24. sep 2009 o 15:10 Milan Gigel

LG GD900

Plusy zaujímavý dizajn

atraktívny firmvér

dobrá výdrž batérie Mínusy slabé technické spracovanie

nepraktické dotykové ovládanie

slabý procesor

Nové funkcie už nie sú najväčším lákadlom mobilov. Väčšina telefónov prichádza na trh s podobnou výbavou, líši sa hlavne spôsob ich ovládania a dizajn. LG sa snaží zaujať oboma. Gé-dé-deväťstovka je prvým mobilom s priehľadnou klávesnicou, ktorá na fotografiách vyráža dych. Ako sa s ňou výrobca popasoval? Čítajte ďalej, dozviete sa detaily.

Slajder, ktorý má štýl

Ak sa gé-dé-deväťstovka niečím líši od ostatných telefónov na trhu, je to jej odľahčená konštrukcia. Kým ostatné slajdre ukrývajú elektroniku, či batériu aj vo výsuvnej klávesnici, v tomto prípade sa vysúva kdesi z prostriedku hrúbky mobilu. Aby nebola tenká a nemotorná, doplnená je krytom, ktorý kĺže po zadnej časti telefónu.

Dizajnérsky nápad je oslnivý, to však nemôžeme povedať o technickom riešení. Plastový kryt, ktorý je nakliknutý na klávesnicu nepôsobí príliš presvedčivo. Škriabe sa, dutý medzipriestor sa plní prachom a jazýček, ktorý drží plast na mieste, akoby nebol ani zo sveta mobilov. Možno si kladiete otázku, prečo je nutné, aby bol kryt odnímateľný. Otvára cestu k akumulátoru a slotu pre SIM kartu.

LG GD900 je oslnivý telefón. Ak ho vybalíte zo škatule akoby sa nachvíľu prestala točiť zem. Akonáhle si naň čo i len trochu zvyknete, klávesnica pripomína hračku a zlé vyváženie telefónu vás chvíľami núti držať ho dvomi rukami. To by sa pri dobrých telefónoch stávať nemohlo.

Klávesnica nás sklamala

Ak doposiaľ nepoznáte odpoveď na otázku, akou technológiou je riešená klávesnica, potom by ste mali vedieť že ide o rovnaký dotykový panel, ktorým je prekryté celé čelo mobilu. Ledky nasvecujú vygravírované symboly a dotyková plocha raz funguje ako touchpad snímajúci písané znaky a gestá, inokedy ako virtuálna klávesnica. Kapacitný snímač reaguje iba na brušká prstov, stylus neregistruje. Dotyková je aj trojica tlačidiel pod displejom. Všetko s výnimkou vypínača, ovládania hlasitosti a spúšte fotoaparátu je dotykové.

V ovládaní sme našli niekoľko zaujímavých myšlienok. Jednou z nich sú gestá. Nemusíte sa preklikávať cez menu, ak chcete skontrolovať novú poštu, alebo spustiť prehrávanie hudby. Nakreslíte prstom symbol na klávesnicu a ste za vodou. Naopak, pri otvorenom internetovom prehliadači slúži klávesnica na ovládanie šípky pri klikaní na odkazy. Dotykové snímače registrujú hru viacerých prstov, takže zväčšovanie webov či otáčanie obrázkov je hračkou. Aj keď snímače pomerne presne reagujú na dotyky, nevyhli sme sa zlým skúsenostiam.

Virtuálna klávesnica je malá a často sa stávalo, že sme klikli na iné tlačidlo, ako sme chceli. Písanie správ či e-mailov je bez tréningu pohromou. Pri manipulácii s telefónom sme nevedome stláčali dotykové gombíky pod displejom, fotoaparát nie je možné použiť bez vysunutia virtuálnej klávesnice. Ak ste pripravení zmeniť svoje návyky, možno sa vám tento telefón zapáči. Určite sa však správa úplne inak ako telefóny s dotykovým displejom. Nám nesadol.

Displej má svoje prednosti

Trojpalcový displej s rozlíšením 480x800 bodov je plný farieb a jemných detailov, takže na ňom vyzerá atraktívne nielen používateľské rozhranie, ale aj všetko čo k mobilom patrí. Prehliadanie internetových stránok, pozeranie fotografií či prehrávanie filmov. Displej je vyrobený tradičnou TFT technológiou, ktorá je doplnená o svetelný senzor. Ten reguluje intenzitu podsvietenia tak, aby čitateľnosť na priamom slnku netrpela a spotreba v prítmí nebola vyššia, ako musí byť.

Displej nás oslovil kvalitou zobrazenia nielen v interiéri, ale aj v teréne. Či sme použili svetlé alebo tmavé zobrazovacie témy, texty e-mailov a ponuka boli dostatočne čitateľné. Svižné je aj prekresľovanie detailov pri animáciách. Tých je vo firmvéri telefónu viac ako dosť.

Grafika, ktorá má šmrnc

Používateľské rozhranie osloví technologických nadšencov, ktorí na grafické opičky nedajú dopustiť. Ovládanie vyplýva z predpokladu, že všetko budete riadiť dotykom svojich prstov. Ak ste sa v minulosti stretli s používateľským prostredím S-Class, pravdepodobne tušíte, o čom je reč. Svoje vedia aj používatelia Samsungov.

Mobil má štyri pracovné plochy, ktoré prepínate šuchnutím prsta. Kým prvá slúži na rýchly prístup k skratkám, na druhej sú widgety a ďalších dvoch obľúbené kontakty a multimédiá. Viac voľnosti pri zostavovaní obsahu by padlo vhod, obzvlášť ak chcete oddeliť prácu od súkromia.

Ponuka pozostáva z ikon zoskupených v riadkoch. Keďže ich môžete prstom posúvať zo strany na stranu, stránkovania vás výrobca ušetrí. Výber funkcií je intuitívny a rovnako praktický bez ohľadu na to, či je mobil otočený na výšku, alebo na šírku.

Všetko sa točí okolo grafiky, koľko sa len dá. Dotykové ovládanie však stráca na svojej atraktívnosti pri dlhších ponukách, ktoré pozostávajú z textových návestí. Nastavovanie internetových profilov či iných parametrov, ktoré majú mnoho položiek, ktoré treba vypĺňať textom by sa dalo spracovať aj lepšie. Intuitívnosť chýba aj používaniu klávesnice. Nejaký čas potrvá kým prídete na to, ako ju vysunúť pri vypĺňaní textových polí.

Pomalý procesor neprehliadnete

Aj keď sú navigácie plynulé a svižné, existujú momenty, kedy sa prejaví slabý výkon procesora. Oneskorené odozvy pri potvrdzovaní akcií, alebo príliš pomalá navigácia a prekresľovanie pri prehliadaní webových stránok. O tom, že procesor má svoje obmedzenia svedčí aj zastaralý 3GP formát pri zázname videa.

Nech je mobil akokoľvek oslnivý, nepatrí na špicu výkonových hitparád. Pasívni používatelia, ktorí si radi doprajú luxus neobyčajnosti budú spokojní, tí čo hľadajú produktívny stroj do terénu si pri tomto telefóne vylámu zuby. Vyskúšajte si pred kúpou na vlastnej koži, ako sa správa.

S multimédiami si rozumie

Veľmi dobre spracovaný hudobný prehrávač, FM tuner so skvelou citlivosťou a selektivitou, prehliadač fotografií ku ktorému nechýba modul pre tvorbu krátkych videí. Ak hovoríme o multimédiách, gé-dé-deväťstovka si s nimi rozumie veľmi dobre. A to nielen na lokále, ale aj pri odosielaní na internet. Stále treba použiť slúchadlá s microUSB konektorom, na to sa však dá zvyknúť.

8 megapixelový fotoaparát je lákadlom, svojimi snímkami však stále nedokáže dobehnúť kvalitu, ktorá je vo svete kompaktov štandardom. Slabší dynamický rozsah snímača je obmedzením, rovnako ako optika, ktorá nie je žiadnym zázrakom. Čo nás však prekvapilo je kvalita natočených videí. Nebyť formátu, ktorý snáď už dlhšiu dobu kráča do úzadia, všetko by bolo fajn.

Telefón si poradil aj s filmami v tradičných počítačových formátov, káblik pre TV výstup žiaľ štandardnou výbavou nie je. Ak sa vám zdá byť jeden-a-pol gigabajtu zabudovanej pamäte málo, rozšíriť ju možno MicroSD kartou.

Internet vo vrecku

E-mailový klient je jednoducho ovládateľný a okrem štandardných príloh si rozumie vďaka prehliadaču aj s dokumentmi. Vybavovať obchodné záležitosti v teréne nie je problémom. Pri cestách do zahraničia zníži výdavky na komunikáciu WiFi, v základnej rovine je dostupné aj previazanie so službami Google. Prehliadač nás zaujal dobrou ovládateľnosťou, nevyhli sme sa však pocitu, že by mal bežať podstatne rýchlejšie. Pomalé prekresľovanie je bariérou hlavne pri čítaní spravodajských webov.

Výdrž na rozumnej úrovni

Aj keď má telefón malú, kompaktnú batériu, na jedno nabitie vydrží pri priemernej záťaži približne tri dni. Pri pasívnom prístupe od neho môžete očakávať o dva dni prevádzky viac. S energiou hospodári viac ako dobre. Pri nabíjaní možno použiť dodávaný adaptér, alebo USB káblik notebooku. Mobil má jediný konektor pre všetko – štandardizovaný microUSB.

LG GD-900 je telefón, ktorý dokáže osloviť svojim vyhotovením a používateľským rozhraním, nie sme však úplne presvedčení o tom, že ide o favorita pre každého. Slabší procesor a nie veľmi dobre vyriešené ovládanie sú jeho najslabšími článkami. Ak máte dostatok trpezlivosti na experimenty, možno sa vám osvedčí. Ak však potrebujete pracovať bez toho, aby ste s ním narábali ako v rukavičkách, skúste sa poobzerať po inej alternatíve.

Technické parametre v skratke