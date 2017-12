Simulátor Gran Turismo 5 v Japonsku už budúci rok

24. sep 2009 o 12:15 Ján Kordoš

Svitla iskierka nádeje. Sony Computer Entertainment Japan na hernej výstave Tokyo Game Show potvrdilo, že Polyphony Digital vydajú japonskú verziu pre tamojší trh už v marci budúceho roku. Presný termín vydania Gran Turisma 5 pre severoamerický a hlavne európsky trh prezentovaný nebol.

Len aby to nedopadlo ako s inými projektmi. Pol roka po vydaní japonskej verzie hra zavítala do Severnej Ameriky a ďalších 6 mesiacov jej trvalo, kým sa doplavila aj do starej Európy. Optimisticky si teda môžeme povedať, že marec 2011 to istí. Teda ak sa nič vážnejšie nestane. Pokým vám nerobí problém japončina a ich písané slovo, môžete si samozrejme objednať i verziu zo zeme vychádzajúceho slnka, keďže hry pre PS3 nie sú uzamknuté na jednotlivé regióny.

Ak chcete vedieť a hlavne vidieť viac, pozrite si video z hry.

