Sam Fisher odkazuje, kedy sa konečne vráti v novom Splinter Cell

24. sep 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Hlavný hrdina série Sam Fisher sa oproti jeho predošlým dobrodružstvám výrazne zmenil: z špióna tajnej agentúry sa napokon stala lovená zver. Podobne sa i hrateľnosť presunie zo stealth podoby do akčnejšej. Neznamená to však, že by sme o tiché zabíjanie prišli. Teraz nám neostáva nič iné ako čakať na záver februára a veriť, že Sam meškať nebude.

