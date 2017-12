Windows 7 má byť prístupnejší a jednoduchší ako Vista

Spoločnosť Microsoft už stanovila dátum pre spustenie predaja očakávaného operačného systému Windows 7, ktorý nahradí veľmi kritizovaný systém Windows Vista. Nová verzia príde do obchodov už 22. októbra.

24. sep 2009 o 11:07 (sita)

Po uznanom zlyhaní operačného systému Windows Vista chce Microsoft znovu nadobudnúť svoju pokazenú reputáciu. Windows 7 by mal skoncovať s častou nekompatibilitou so zariadeniami, ako sú tlačiarne, skenery či fotoaparáty. Microsoft uzavrel dohody s takmer všetkými výrobcami a Windows 7 je kompatibilný s 80 000 zariadeniami. Minulosťou by sa taktiež mali stať požiadavky na hardvér, ktoré mal operačný systém Vista, pretože bude toľko verzií systému Windows 7, koľko je typov zariadení. Počnúc verziou pre netbooky, malé prenosné počítače s hmotnosťou len o niečo vyššou ako jeden kilogram, až po tie najväčšie verzie.

Hlavným cieľom spoločnosti je preraziť na trhu s netbookmi. Nová verzia operačného systému bude navyše bez potreby doplnkov podporovať aj dotykové počítače. Časopis Business Week informoval, že Windows 7 bude podľa odhadov stáť približne 135 eur, čo je o 27 eur menej než stál operačný systém Windows Vista v čase svojho vypustenia.

Informáciu zverejnil internetový portál elpais.com.