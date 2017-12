Euroomisárka chce dokončiť kauzu Microsoft najneskôr v novembri

Komisárka Európskej únie (EÚ) pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová chce doriešiť kauzu americkej softvérovej spoločnosti Microsoft v súvislosti s internetovým prehliadačom ešte pred uplynutím svojho funkčného obdobia v novembri tohto roka. Uviedla to v r

23. sep 2009 o 11:35 TASR

BRUSEL. ozhovore pre dnešné vydanie International Herald Tribune.

Okrem kauzy Microsoftu by chcela dokončiť aj ďalšie dôležité prípady vrátane sporu s americkým výrobcom čipov Qualcomm za zneužívanie dominancie na trhu.

Kroesová, poukazujúc na dlhoročný spor s Microsoftom za predchádzajúce integrovanie svojho prehliadača Internet Explorer do operačného systému Windows, uviedla, že "by bola rada, ak by sa jej túto záležitosť podarilo vyriešiť do skončenia svojho funkčného obdobia".

Európska komisia (EK) uvalila na Microsoft za rôzne prípady zneužívania dominancie na trhu za ostatné roky pokuty v celkovej výške 1,68 miliardy eur (50,61 miliardy Sk). V prípade integrácie internetového prehliadača do operačného systému Windows by mohla padnúť ďalšia vysoká pokuta.

Čo sa týka firmy Qualcomm, EK zasa vyšetruje, či sú licenčné podmienky v súlade s protimonopolnými pravidlami EÚ. Firmu obvinili v roku 2007 výrobcovia mobilných telefónov Nokia, Ericsson a ďalší, že pri udeľovaní licencií pre moderné mobilné technológie postupovala neférovo.

Kroesová okrem toho dodala, že by rada ešte počas tohtotýždňovej návštevy Washingtonu prerokovala s americkými partnermi protimonopolné otázky v súvislosti s firmou Google.

Informovala o tom agentúra Reuters.