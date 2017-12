Počítače idú napriek kríze na dračku

Rok krízy predaj počítačov neohrozil. Celoročne má klesnúť o dve percenta, hoci sa pôvodne čakalo viac ako desať.

24. sep 2009 o 11:00 Tomáš Ulej

Počítačový priemysel je z najhoršieho vonku, tvrdí najnovší odhad predaja počítačov výskumnej spoločnosti Gartner. Ešte v marci čakala medziročný prepad o viac ako desať percent, v júni o šesť a teraz už iba o dve percentá oproti roku 2008. Predať by sa ich malo 291 miliónov kusov, medziročne by mal byť posledný kvartál dokonca úspešnejší ten predošlý.

Windows 7 predaj počítačov neovplyvní

Netbooky, malé notebooky so slabším hardvérom no vyššou výdržou batérii, boli aj v druhom štvťroku hitom. Gartner predpovedá, že sa ich do konca roka predá 25 miliónov kusov. Pokles cien klasických väčších notebookov ich rozmach trochu pribrzdil. Klasické stolové počítače sú na ústupe. Prenosných počítačov sa predá stošesťdesiat miliónov, klasických len 125.

Čo urobí s počítačovým trhom októbrové vydanie operačného systému Windows 7? "Neočakávame, že by ku koncu roka výraznejšie ovplyvnil predaj počítačov," tvrdí George Shiffler z Gartneru. "Výrazne dopyt po Windows 7 neočakávame skôr ako v roku 2010," upresnil.

2010? Dobrý rok

"Rok 2010 by mal byť pre trh podstatne lepší ako tento," predpovedá agentúra. Bude to najmä vďaka výmene starších počítačov za novšie. Ceny počítačov však vraj padať výrazne dole nebudú.