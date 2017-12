Vyvinuli vakcínu, ktorá dokáže bojovať s HIV

Vedci hľadajúci liek na AIDS majú za sebou prvý míľnik. Čiastočne odolnú vakcínu

24. sep 2009 o 10:25 SITA, Tomáš Prokopčák

Vírus HIV má prvý raz protivníka. Dlhoročný thajský výskum zistil, že vakcína RV144 by mohla byť aspoň trochu účinná proti tomuto vírusu.

BANGKOK, BRATISLAVA. Vedci zdôrazňovali triezvosť, no nakoniec prebehla médiami eufória. V Thajsku sa totiž podarilo vytvoriť vakcínu na HIV. Aspoň tak to hlásali niektoré titulky novín, ktoré hovorili o prelomovom objave. Skutočnosť je zložitejšia.

V Thajsku sa naozaj odohral unikátny objav, ktorý dáva boju proti retrovírusu HIV, čo spôsobuje ochorenie AIDS, novú nádej. Aj keď liek na toto zákerné ochorenie je stále v nedohľadne, thajskej vláde sa v spolupráci s americkým vojskom podarilo vyvinúť vakcínu RV144, ktorá do istej miery znižuje riziko nakazenia. Výskumy v boji proti AIDS, ktoré desaťročia nedokázali ponúknuť žiadne výsledky, sa tak možno konečne postavili na štartovaciu čiaru.

Tri milióny ročne

Čo je vírus HIV? HIV: Human Immunodeficiency Virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, spôsobuje ochorenie AIDS.

HIV/AIDS oslabuje imunitný systém až do tej miery, že pre nakazeného je smrteľne nebezpečný aj zápal pľúc.

HIV má niekoľko subtypov a môže ďalej mutovať, čo komplikuje hľadanie vakcíny alebo lieku naň.

HIV sa prenáša krvou, nechráneným pohlavným stykom či z matky na dieťa.

Roky sa nič nedialo. Účinný liek na AIDS je pritom jednou z najväčších súčasných medicínskych výziev. Smrteľná choroba, ktorou je nakazených prinajmenej 40 miliónov ľudí, pričom každý rok sa nakazia asi tri milióny nových, a z ktorých značná časť žije v Afrike, však možno našla protivníka. Slabého, no aspoň nejakého.

Experimentálnu vakcínu sedem rokov testovali na 16-tisíc thajských dobrovoľníkoch. Polovica dostala liek, polovica placebo a vedci ich sledovali v bežnom živote, pričom každý polrok ich testovali na HIV. Výsledkom síce nie je zázračný liek, ale veľký posun. Vedci totiž hovoria, že vakcína znižuje riziko nakazenia vírusom HIV asi o 31 percent. Zo sledovaných dobrovoľníkov sa totiž nakazilo 125 ľudí. Z nich 74 nebolo zaočkovaných, zvyšok áno.

Staršie vakcíny nedokázali poraziť vírus HIV vôbec. Tá nová je kombináciou dvoch starších neúčinných.

Aj preto je pre niektorých odborníkov prekvapením, že spojením dvoch nefunkčných a pre medicínu už prakticky odpísaných liekov AIDSVAX a ALVAC vznikol jeden aspoň sčasti funkčný a účinný.

Začiatok výskumu

„Po prvý raz výskum vakcíny na HIV ukázal aspoň nejakú schopnosť predchádzať HIV,“ povedal podľa BBC Anthony Fauci, riaditeľ amerického Národného inštitútu alergií a infekčných chorôb.

Vedci však zdôrazňujú, že odborná i laická verejnosť by mala byť zatiaľ opatrná. Dôležitejšia než vakcína je stále prevencia.

Doterajšia vakcína totiž nie je príliš účinná a výskum účinnejšej je ešte len na začiatku. Stále treba podrobnejšie zistiť, akým spôsobom vakcína redukuje riziko nakazenia.

Navyše, pri systematickom boji proti HIV bude asi potrebná buď univerzálna, alebo množstvo špecializovaných vakcín.

Vírus HIV má niekoľko druhov. Aktuálna thajská vakcína je účinná len na retrovírusy subtypov B a E. V Afrike je však rozšírený najmä subtyp C, pri ktorom je úplne neúčinná.

Historický míľnik

Tridsaťjedenpercentná účinnosť vakcíny nie je veľa. Nie je to dosť na to, aby mohla byť vyhlásená za spoľahlivú. Hranica, ktorá by ju umožňovala bežne v medicíne používať, je podľa britského magazínu Economist zníženie rizika aspoň o 50 percent. Vedci donedávna začínali pripúšťať, že vírus HIV je možno nad ľudské sily. A že veda nebude nikdy schopná nájsť proti nemu účinný obranný prostriedok.

Napriek prvým úspechom dokonalá vakcína proti HIV nejestvuje a ešte roky jestvovať nebude. Aj keď Mitchell Warren z Aids Vaccine Advocacy Coalition pre Daily Telegraph hovorí o „historickom míľniku“.