Pandy by mali vymrieť. Tvrdí to prírodovedec

Podľa britského prírodovedca Chrisa Packhama sú peniaze použité na záchranu pandy veľkej, iba zbytočným utrácaním. Tvrdí, že by bolo lepšie využiť ich na záchranu iných zvierat.

23. sep 2009 o 22:30 SITA

Týmto svojím kontroverzným názorom však zdvihol vlnu pohoršenia.

BRATISLAVA. Ochrancovia prírody by mali skoncovať s prílišnou ochranou druhu pandy veľkej a nechať ho vymrieť, tvrdí prírodovedec Chris Packham. Podľa jeho názoru by bolo lepšie, keby sa peniaze použité na záchranu pánd, investovali na ochranu iných zvierat, keďže tento druh nie je dostatočne silný na to, aby prežil.

ZDROJ: BBC Worldwide

"Nanešťastie ide o veľké a milé zviera, ktoré je zároveň symbolom WWF (Svetový fond na ochranu prírody), no vyhadzujeme obrovské množstvá peňazí na ich záchranu," tvrdí Packham.

"Nazdávam sa, že by sme s tým mali prestať. Nechať ich odísť s trochou dôstojnosti," dodal. Pandy veľké sa obmedzujú na lesné oblasti v horách juhozápadnej Číny a aby prežili musia skonzumovať veľké množstvá bambusu.

Podľa údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sa počet pánd pohybuje okolo 1 600 a neustále ich ohrozuje poľnohospodárstvo, ťažba a zväčšujúca sa populácia Číny. Nie všetci však s Packhamovým názorom súhlasia. "To čo Chris povedal je veľmi hlúpe a nezodpovedné," uviedol poradca pre organizáciu WWF doktor Mark Wright. "Je to akoby povedal, že vráskavec obrovský sa nachádza v evolučnej slepej uličke, pretože žije v oceánoch," dodal Wright.

Packham sa vyjadril aj k tigrom, ktoré takisto patria k ohrozeným druhom: "Nemyslím si, že tigre prežijú viac než 15 rokov," uviedol. "Ako môžete zachrániť zviera, ktoré má väčšiu hodnotu mŕtve ako živé? To sa jednoducho nedá," uzavrel.