Courier - nový dotykový tablet od Microsoftu

23. sep 2009 o 16:45 Ján Kordoš

Predstavte si trochu väčšiu knihu s dotykovým displejom, kde pomocou stylusu vykonávate a ovládate celý systém. Použiť samozrejme budeme môcť aj prsty, no zníži sa tým presnosť. Podoba s digitálnymi čítačkami taktiež nikomu neunikne. Na jednotlivé strany tohto zariadenia si môžete písať vlastné poznámky, hovorí sa o podpore dobre známych formátov pre obrázky i dokumenty.

Zaujímavo však pôsobí informácia ohľadom hier, ktoré by boli pre túto platformu ideálne. Reč je samozrejme o strategických projektoch, hlavne ťahových stratégiách. Rozhodne by bolo zaujímavé zahrať si napríklad takého Panzer Generala alebo Heroes of Might and Magic.



Oproti Nintendu DS zaujme dvojica omnoho väčších, sedem palcových, displejov, ktoré ponúkajú vyššie rozlíšenie. Vyzerá to rozhodne zaujímavo. S Courierom bude možné navyše fotiť, upravovať obrázky alebo nahrávať video. Wireless podporu berieme ako samozrejmosť.

Podobný virtuálny zápisník by istotne nejeden z nás bral všetkými desiatimi, no dočkáme sa zrejme až niekedy na budúci rok. Zásadnou otázkou zostáva cena, výdrž batérií a samozrejme kvalita displejov, hlavne pri priamo slnečnom svetle. Viac informácií brázkov a prezentáciu Couriera nájdete na tejto stránke.

Zdroj: Kotaku, Gizmodo