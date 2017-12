Nemcov oslnili solárne panely

Na poľskej hranici sa stavia druhá najväčšia solárna elektráreň na svete.

23. sep 2009 o 17:30 Pavol Szalai





COTTBUS, BRATISLAVA. Pred rokom 1989 tam stála najväčšia sovietska vojenská základňa východného Nemecka. Potom zneprístupnená plocha veľká ako 210 futbalových ihrísk pri meste Cottbus trpela znečistením z munície, ktorú tam sovieti zahrabali. Až na konci minulého mesiaca našla pokrokovejší a ekologickejší zmysel.

Vyše pol milióna solárnych panelov, ktoré tam nainštalovala americká firma First Solar, dali základ druhej najväčšej solárnej elektrárni na svete. Keď solárny park Lieberose za 160 miliónov eur na konci roka dokončia, bude môcť dodávať elektrinu pre 15­tisíc domácností.

„Pôda, ktorá bola kontaminovaná a neprístupná, sa už roky čistí od munície a iného znečistenia bez akéhokoľvek finančného zaťaženia pre štát,“ napísal vo vyhlásený spokojný brandenburský premiér Matthias Platzeck. Ekologický biznis sa podľa týždenníka Respekt stáva motorom celej nemeckej ekonomiky. Kým dnes zamestnáva milión ľudí, do roku 2020 to budú dva. Prekoná tak jej doterajšiu vlajkovú loď – automobilový priemysel. Bez štátnych dotácií by to však nešlo. Tie podľa Respektu zvyšujú cenu energie o päť percent.

Hoci Nemecko má aj vďaka podpore štátu najviac solárnych panelov na svete, najväčšiu solárnu elektráreň bude mať Čína. Jej stavbu vo Vnútornom Mongolsku ohlásili tento mesiac, dokončia ju v roku 2019.