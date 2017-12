Predajnosť PC hier za posledný týždeň - konečne pestrosť

Steam - rebríček predajnosti do 19. septembra

1. Aion Collector's Edition (Predobjednávka)

2. Batman: Arkham Asylum

3. Resident Evil 5

4. Star Wars Jedi Knight Collection

5. Garry's Mod

6. Left 4 Dead

7. Red Faction: Guerrilla

8. Aion Standard Edition (Predobjednávka)

9. Counter-Strike Source

10. Champions Online Direct2Drive - rebríček predajnosti do 19. septembra

1. Aion Collector's Edition (Predobjednávka)

2. Champions Online

3. Batman: Arkham Asylum

4. Fallen Earth (Predobjednávka) )

5. BioShock

6. The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

7. Need for Speed SHIFT

8. Star Wars: KOTOR

9. Majesty 2

10. Aion Standard Edition (Predobjednávka)