Internetových pirátov budú vo Francúzsku odpájať

Nový zákon proti internetovému pirátstvu, ktorý prijal francúzsky parlament, je najtvrdší na svete. Minister kultúry sľubuje, že sa bude využívať minimálne.

22. sep 2009 o 21:01 SITA

PARÍŽ. Francúzsky parlament v utorok prijal zákon proti internetovému pirátstvu, na základe ktorého bude možné odpájať užívateľov od internetu. Za zákon, ktorý je najtvrdším svojho druhu na svete, hlasovalo 258 poslancov, 131 bolo proti.

Ruky si mädlia najmä organizácie ochraňujúce autorské práva, filmové a nahrávacie spoločnosti, ako aj prezident Nicolas Sarkozy a jeho manželka Carla Bruniová, ktorí patrili k najväčším podporovateľom zákona.

Minister kultúry Frédéric Mitterand v utorok povedal, že najtvrdšie opatrenia sa budú proti internetovým pirátom využívať len v ojedinelých prípadoch. "Postihy sa budú zrejme využívať len v minimálnej miere. Dôležitá je však zastrašovacia sila zákona," vyhlásil Mitterand.

Zákon zavádza možnosť odpojenia od internetu pre tých, čo napriek varovaniam pokračujú v nelegálnom sťahovaní hudby či filmov. Ide o pozmenený návrh zákona z dielne Sarkozyho Únie pre ľudové hnutie, keďže jej pôvodný návrh vyhlásil Ústavný súd za protiústavný.

Sudcom prekážalo najmä to, že špeciálne pre tento účel vytvorený dozorný orgán mal mať právomoc odpájať užívateľov od internetu bez rozhodnutia súdu. Pozmenený zákon už vyžaduje na takýto krok aj predchádzajúce rozhodnutie súdu. Naďalej však predpokladá odpájanie užívateľov od internetu na obdobie jedného mesiaca až jedného roka.

K takémuto kroku by sa malo pristupovať po tom, čo užívateľ neprestane so sťahovaním hudby či filmov chránených autorskými právami ani po varovných e-mailových či listových výzvach. Vo výnimočných prípadoch by mali internetovým pirátom hroziť aj vysoké pokuty či väzenie.