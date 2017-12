Ulovili šesťmetrového morského kraka. Len druhý raz

V pobrežných vodách Mexického zálivu sa chytil do siete takmer šesťmetrový hlavonožec.

BRATISLAVA. Americkým vedcom sa podarilo v Mexickom zálive pri pobreží Louisiany chytiť do siete takmer šesť metrov dlhého a 50 kilogramov vážiaceho hlbokomorského kraka.

Obrovského hlavonožca rodu Architeuthis, ktorý neprežil rýchle vytiahnutie z hĺbky viac než 450 metrov na hladinu, chytili experti z National Oceanic and Atmospheric Administration a Minerals Management Service amerického ministerstva vnútra ešte koncom júla. Následne ho vypreparovali a poslali na ďalšie štúdium do National Museum of Natural History Smithsonianského Inštitútu.

O prítomnosti krakov v Mexickom zálive vedeli biológovia už dávnejšie, nakoľko ich pozostatky objavili v tráviacej sústave ich predátorov, predovšetkým vorvaňov tuponosých. Napriek tomu to bol len druhý zaznamenaný prípad výskytu tohto druhu v danej oblasti. Prvý a doteraz jediný exemplár pochádza ešte z roku 1954, kedy ho more vyplavilo v delte rieky Mississippi.

Najnovší objav je o to vzácnejší, že tieto hlavonožce sa dajú len veľmi ťažko chytiť. Zároveň sa tým potvrdzuje, ako málo sú preskúmané vody Mexického zálivu.



