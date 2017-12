Dell kúpi firmu Perot Systems za 3,9 miliardy dolárov

Americký výrobca počítačov Dell sa dohodol na kúpe poskytovateľa služieb v oblasti informačných technológií Perot Systems.

21. sep 2009 o 15:26 TASR

NEW YORK. Kúpna cena predstavuje okolo 3,9 miliardy USD. Dell chce totiž rozšíriť svoje aktivity aj mimo výrobu osobných počítačov, v ktorej je svetovou dvojkou.

Dell ponúkne 30 USD za akciu Perot. To je o 68 % nad piatkovou zatváracou cenou Perot. Podľa Dellu akvizícia spoločnosti Perot, ktorú založil bývalý prezidentský kandidát Ross Perot, rozšíri jeho ponuku IT služieb pre firmy rovnako ako okruh potenciálnych zákazníkov, ktorí by sa mohli zaujímať o kúpu počítačov koncernu.

Obchod by mal byť uzavretý v trojmesačnom období od začiatku novembra do konca januára a zisky by mal začať zvyšovať vo fiškálnom roku 2012.

Informovala o tom agentúra AP.