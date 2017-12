Webová stránka ponúka zasielanie e-mailov zo záhrobia

Strach z náhlej smrti bez možnosti napraviť svoje chyby alebo sa rozlúčiť, priviedol istého austrálskeho podnikateľa k myšlienke spustiť stránku, kde môžu ľudia zo "záhrobia" kontaktovať svojich milovaných.

22. sep 2009 o 8:05 (sita)

Peter Ingram, maloobchodník s bezpečnostnými systémami, zažil ako jedna jeho známa iba za dva týždne od diagnostikovania nádoru na mozgu, prišla o schopnosť rozprávať, písať či dokonca sa smiať. Bola pri plnom vedomí a rozumela všetkému, čo sa okolo nej dialo, no zostala nemá až do svojej smrti a zobrala si so sebou do hrobu všetky tajomstvá, vďaky či sklamania. "Poznal som ju dvadsať rokov a bolo to pre mňa zdrvujúce," uviedol Ingram.

Práve kvôli tejto skúsenosti sa nedávno rozhodol spustiť stránku FromBeyond2u.com, kde žijúci môžu zanechať videá, fotografie a dokumenty, ktoré sa po ich smrti majú dostať do rúk príbuzných. Za jeden dolár týždenne (0,68 eur) môžu používatelia uskladňovať svoje správy na rozlúčku a digitálne pamiatky až kým nenastane čas ich smrti. "Nie je žiadnou novinkou zanechávať ľuďom veci, listy, videá či správy. No internet zmenil spôsob, akým s nimi môžeme narábať," tvrdí Ingram. "S príbuznými môžete ostať v kontakte dnes, zajtra a aj potom," dodal.

Registrovaní si môžu na stránke napísať svoje vlastné chválospevy a vzdať multimediálny hold sebe samému, ktorý by chceli, aby odznel na ich pohrebe. Pokiaľ žijú, môžu stránku požívať ako miesto, kde budú ukladať a zdieľať súbory so svojimi priateľmi a rodinou na celom svete. Používatelia môžu taktiež svojim blízkym zanechať aj inštrukcie, na ktoré mohli v poslednej vôli zabudnúť, ako napríklad, kde zvyknú mať kľúče od motorky, či kde ukrývajú vzácnosti a taktiež nastaviť zasielanie e-mailov svojim príbuzným, uzavrel Ingram.