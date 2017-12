Počet ľudí trpiacich demenciou neustále narastá

Britskí vedci tvrdia, že Alzheimerova choroba a demencia sú vo svete veľmi podceňované a ich výskyt bude pravdepodobne neustále narastať, najmä kvôli vyššiemu počtu starých ľudí. Počet postihnutých demenciou by sa mal každých dvadsať rokov takmer zdvojnás

21. sep 2009 o 16:26 SITA

BRATISLAVA. Alzheimerova choroba a iné typy demencie sú podceňované, tvrdia britskí vedci. V štúdii vzdelávacej inštitúcie King's College London sa píše, že 115

miliónov ľudí na celom svete, bude do roku 2050 trpieť demenciou. Čísla, ktoré sa nachádzajú v tejto predpovedi, sú o desať percent vyššie, ako ukazovali predošlé štúdie publikované v roku 2005. Nové výsledky ovplyvnili najmä údaje z Južnej Ázie a Latinskej Ameriky. Vzrast v pomere demencií poháňa najmä zvyšujúca sa stredná dĺžka života v krajinách na celom svete, ktorá spôsobuje všeobecné znepokojenie.

Výskum inštitúcie King's College London zdôrazňuje, že do budúceho roku bude na svete asi 35 miliónov ľudí trpiacich demenciou. Toto číslo by sa malo každých 20 rokov takmer zdvojnásobovať, čiže v roku 2030 by na svete malo byť 65,7 milióna a v roku 2050 až 115,4 milióna ľudí s týmto postihnutím. Pokroky v zdravotnej starostlivosti a výžive budú mať najväčší dopad na chudobné krajiny, čo by v konečnom dôsledku malo znamenať, že počet starých ľudí bude rýchlo narastať. V súčasnosti sa predpokladá, že iba polovica všetkých ľudí trpiacich demenciou žije v slabých alebo priemerných životných podmienkach, no toto číslo by do roku 2050 mohlo narásť o viac než dve tretiny. Výskum taktiež naznačuje, že pomer starých ľudí trpiacich demenciou je vyšší, než si vedci predtým o niektorých častiach sveta mysleli.

Profesor Martin Prince z londýnskej King's College uviedol, že čísla boli "udivujúce". "Súčasné investície do výskumu, liečby a starostlivosti sú v miernom nepomere k celkovému dopadu tohto ochorenia na ľudí trpiacich demenciou, ich ošetrovateľov, zdravotné a sociálne liečebné systémy a na spoločnosť ako takú," dodal.

Organizácia Alzheimer's Disease International uviedla, že do vývoja plánov, ktoré by boli schopné čeliť dopadom tohto ochorenia, by sa malo zapojiť viac krajín a nasledovať tak vedenie Austrálie, Francúzska či Veľkej Británie. Hovorca Alzheimer's Disease Society tvrdí: "Tento celosvetový problém potrebuje, aby naň zareagovali všetky národy a vláda Veľkej Británie pritom musí zohrávať kľúčovú úlohu".

Informáciu zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.