Microsoft umožní svojim akcionárom hlasovať o platoch vedenia

Americká softvérová spoločnosť Microsoft plánuje umožniť svojim akcionárom hlasovať o platoch členov správnej rady, aj keď ich hlasy nebudú záväzné.

20. sep 2009 o 17:46 TASR

LONDÝN/SEATTLE.

Spoločnosť informovala, že akcionári budú môcť o platoch hlasovať raz za tri roky, pričom prvýkrát to bude už na najbližšom valnom zhromaždení 19. novembra.

Rozhodnutie Microsoftu prichádza v období rastúceho tlaku USA, ale aj európskych krajín obmedziť často prehnane vysoké platy manažmentu firiem.

Vedenie Microsoftu tvrdí, že aj keď výsledok hlasovania akcionárov nebude pre správnu radu záväzný, ak by postoj akcionárov bol "zvlášť negatívny," bude s nimi firma viesť o tomto probléme "priame konzultácie, aby sa dozvedela presnejšie výhrady".

Microsoft v tomto smere mierne predbehol dobu. V lete tohto roka Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila návrh zákona, ktorý umožňuje akcionárom firiem raz ročne nezáväzne hlasovať o platoch vedenia, odvtedy sa však legislatíva ďalej neposunula.

"Vzhľadom na rastúci záujem verejnosti o platy vedenia si myslíme, že je rozumné, ak s našimi akcionármi budeme viesť na túto tému otvorený dialóg," povedal riaditeľ právnej sekcie Microsoftu Brad Smith.

Softvérová spoločnosť nepatrí medzi tie, ktoré by dávali vedeniu závratné platy, no jej manažment aj tak patrí do skupiny milionárov.

Je to najmä pre podiely, ktoré vo firme manažéri vlastnia. Napríklad, zatiaľ čo výkonný riaditeľ Microsoftu Steve Balmer bude mať za tento rok základný plat 665.833 USD (približne 452.794 eur), hodnota akcií Microsoftu, ktoré vlastní, presahuje 10 miliárd USD.