NASA testovala nový elektromotorový lunochod v Arizone

Dvaja astronauti absolvovali v púšti štátu Arizona dvojtýždňový simulovaný pobyt na Mesiaci. Z vozidla vychádzali len v skafandri.

20. sep 2009 o 8:08 TASR

PHOENIX. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) úspešne ukončil terénne skúšky nového mesačného vozidla Lunar Electric Rover (LER).

Americkí experti test síce označili za ďalší pokrok na ceste k opätovnému vyslaniu človeka na Mesiac do roku 2020, tento cieľ však nedávno spochybnila komisia, ktorá začala skúmať vesmírny program NASA. Prípravy na pristátie však zatiaľ pokračujú.

Vývoj LER sa začali už v roku 2007. Podľa Michaela Gernhardta, astronauta a manažéra Environmental Physiology Laboratory v Johnsonovom vesmírnom centre, je vozidlo už takmer plne funkčné. Zatiaľ čo prvý lunochod z roku 1969 mal rádius len približne desať kilometrov, LER operuje v okruhu 241 kilometrov od pristávacieho modulu. Poháňajú ho elektromotory napojené na akumulátory, ktoré sa dajú dobiť.

LER je vybavený aj tlakovou komorou, ktorá posádke umožňuje preskúmať väčšiu plochu mesačného povrchu a v prípade incidentu počkať vo vnútri vozidla na pomoc. Predtým sa museli astronauti vrátiť k pristávaciemu modulu pešo. Pri nových misiách sa predpokladá, že na Mesiaci budú pôsobiť naraz dve vozidlá.

Dvanásť kolies LER poháňajú dva elektromotory. Môžu sa otáčať do všetkých strán. Štvortonové vozidlo má ešte motor s výkonom 20 koní, dokáže zdolať terén so sklonom do 30 stupňov a prekážky vysoké niekoľko metrov. Kabína chráni najmä pred pieskovými a slnečnými búrkami, dá sa však aj odstrániť. Problémom je zatiaľ pomerne vysoká hmotnosť vozidla.

Okrem testovania samotných vozidiel sa dvojtýždňový púštny program zameral aj na skúšanie podmienok pre astronautov a metód komunikácie. "Štrnásťdňovú misiu sme úspešne zavŕšili a ukázali, že dvojčlenná posádka vo vnútri LER toto obdobie dobre zvládne," povedal manažér misie Joe Kosmos.