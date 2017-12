Washington nesúhlasí, aby dal Google knihy na internet

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov vyzýva newyorský súd, aby odmietol dohodu, ktorá umožni spoločnosti Google zverejniť na internete milióny kníh.

21. sep 2009 o 6:15 SITA

Podľa Washingtonu zmluva v tejto podobe porušuje predovšetkým autorské práva a mala by byť zamietnutá. V nej sa Google zaviazal, že zhromaždí 125 miliónov dolárov, prostredníctvom ktorých odškodní autorov kníh voľne dostupných na internete. Tí by tak dostali zaplatené, ak by si nimi napísaný materiál niekto prečítal.

Spoločnosť sa na tomto dohodla aj s asociáciou amerických spisovateľov, no jej konkurentom ako Microsoft, Amazon a Yahoo sa tento postup nepozdáva. Google však argumentuje, že uverejnenie kníh na internete by poskytlo čitateľom dovtedy nepoznaný prístup k titulom, ktoré v tlačenej podobe nevyšli už dlhé roky.

Verdikt súdu by mal byť známy začiatkom októbra, informuje portál britskej spravodajskej televízie BBC.