Testovali sme Nokiu E52

E52 si od svojej predchodkyne, é päťdesiatjednotky v celku polepšila. Je ľahšia, širšia a tenšia. Do ruky sadne akurát. Nokia ušla trochu od klasického éčkového dizajnu, no zachovala kombinácie materiálov.

20. sep 2009 o 0:26 Adam Valček

Nokia E52

Plusy ucelený dizajn

prepojenie s internetom

pohybový senzor

kancelárska podpora Mínusy rozloženie kláves rýchleho prístupu

použité materiály

Pri päťdesiatdvojke je druhým použitým materiálom zliatina magnézia s hliníkom. Prvý ostal, samozrejme, plast. Zo zliatiny je vyrobený kryt batérie a v kombinácii s plastom aj klávesnica. Práve nahradením ocele zliatinou sa povrch stal matnejší a neostávajú na ňom nepríjemné odtlačky.

To však neplatí pre kryt displeja, ktorý treba často utierať. Už po dvoch týždňoch používania mal displej na sebe škrabance od neustáleho vyberania z vrecka. Nehovoriac o dôsledkoch krátkeho styku telefónu s kľúčmi, či mincami. Odporúčame ochrannú fóliu či púzdro. Žiadna sláva nie je ani už spomínaná zliatina. Z nej je vyrobený celý kryt batérie, ktorý pôsobí veľmi krehko. Pri ohýbaní sa môže ľahko zlomiť. Samotný telefón ale vydrží aj surové zaobchádzanie. Na kráse mu nevzalo pár pádov na zem.

Tlačítka patria medzi vydarené súčasti modelu. Znaky sú veľké a čitateľné. Hviezdičkou je možné zapnúť bluetooth, mriežkou klasicky vypnúť melódie, nula je určená na rýchly prístup k internetu. Rozloženie tlačidiel narúša klasický éčkový koncept Nokie. Prevedenie tlačidiel rýchleho prístupu je vymyslené veľmi nešťastne, sú totiž vyvýšené na úrovňou ostatných kláves. Negatíva spoznáte ak sa snažíte vytočiť číslo alebo ukončiť hovor. Namiesto klávesy na ukončenie hovoru intuitívne stlačíte rýchly prístup k správam.

Éčko zaujme svojou celistvosťou. Jeho línie nie sú narúšané takmer ničím až na konektor pre pripojenie nabíjačky/dátového kábla a tri a pol milimetrový jack na pripojenie klasických slúchadiel. Obom chýba akákoľvek ochrana, treba rátať s občasným vyfukovaním. Nad displejom je nenápadná kamera na videohovory, ktorá predchodkyni chýbala. Samozrejmosťou je svetelný senzor, ktorý reguluje jas a osvetlenie displeja. V nastaveniach sa dá vypnúť. Zadnej strane dominuje reliéfne logo Nokia na kryte batérie, 3,2 megapixelový fotoaparát s led bleskom a mriežka reproduktora.

Na prácu aj na zábavu

Aktívny displej so šírkou 2,4 palca a šestnástimi miliónmi farieb má rozlíšenie 240 x 320 pixelov. Nesklamal ani na slnku, kde automatický senzor koriguje jeho jas a podsvietenie. Údaje dokáže zobrazovať na šírku aj na výšku, čo ocenia najmä milovníci videa. S tým si päťdesiatdvojka hravo poradí. S hlasnou reprodukciou zvuku to nie je najlepšie, no vyriešia ju akékoľvek slúchadlá. K tomu patrí aj hudobný prehrávač, ktorý je známy zo starších modelov. Novinkou je hlasový výber skladieb, na čo je ale potrebné mať vyplnené tagy skladieb. Dizajn hudobného prehrávača a multimediálnej galérie sa podobá na Nokie Nseries. Vo výbave nechýba rádio.

Ak máte doma vybudovanú digitálnu domácnosť, telefónu nerobí problém pripojiť sa na váš prehrávač hudby, či sieťový disk. Päťdesiatdvojka dýcha každým kúskom svojho systému internetom. Obchod s hudbou funguje aj u nás prostredníctvom portálu iLegalne.cz, svoje obrázky môžete zdieľať on-line, prípadne použiť vstavané Videocentrum na pozeranie prezentačných záberov Nokie, sťahovanie videoukážok cez Ovi Store, prípadne pridaním nových služieb ako YouTube. Telefón podporuje hernú platformu N-Gage. Ak sa chcete hrať, stačí si stiahnuť vybranú hru, prípadne za ňu zaplatiť a môžete sa pustiť do sveta zábavy.

Výdrž zavisí od používateľa

Výdrž batérie poteší najmä bežných používateľov, ktorí píšu textovky, sem-tam zavolajú a vypočujú si nejakú tú skladbu. Batéria im môže vydržať až päť dní. Čím viac aktivít pridáte, tým menej dní z batérie dostanete. Pri zapnutej wifine, počúvaní hudby, telefonovaní a večernom hraní hier si telefón vypýta nabíjačku po ani nie dvoch dňoch.

Panoráma len pre trpezlivých

Fotoaparát má viacero režimov, tak ako to poznáme zo starších modelov. Novinkou je panoráma. Vo viacerých krokoch vám pomôže s fotením panoramatických fotiek, ktoré sa následne snaží spracovať do jednej panorámy. Len málokedy úspešne. V spojenej fotke sa totiž prejavia všetky negatíva ľudskej ruky - trasenie, nepresnosti v zábere a podobne. No ak sa vám podarí spojiť snímku za snímkou, výsledná panoramatická fotka stojí za námahu. Fotiť sa dá aj kamerou na prednej strane telefónu, ktorá je primárne určená na videohovory. Kvalita? Nič moc.

Poslúcha aj na pohyby

É päťdesiatdvojka je vystavaná na platforme S60, ktorá beží na Symbiane vo verzii 9.3. To je vidieť aj v niektorých možnostiach, ktoré ponúka softvér. Chcete zavolať sestre? V pohotovostnom režime stačí vyťukať jej meno a telefón vám sám ponúkne záznamy z adresára. Vstavaný akcelometer zas dokáže stlmiť zvonenie obrátením displeja nadol, automaticky otočiť displej alebo odložiť budenie.

Vstavaný webový prehliadač nie je na zahodenie. Pri 3G prenosoch a wi-fi má rýchlu odozvu a poradí si aj s flashom. Vo výbave nájdeme aj GPS navigáciu, ktorá prekvapí svižným nájdeným satelitov. Zo softvérovej stránky má podporu v Nokia Maps. Telefón ponúka aj hlasové povely a rovnako dokáže aj hlasovo komunikovať. Povely je potrebné manuálne nahrávať pre rôzne funkcie. Mobil v sebe nemá nahraný slovenský hlas.

Kdekoľvek ako v kancelárii

K štandardným textovým správam Nokia pridala aj chat v podobe zabudovaného softvéru. Ponúka pripojenie k Windows Live, Yahoo Messeneger. Keď sa pohráte s nastaveniami, telefón zvládne aj gTalk. Služba Nokia Messenger zabezpečí neustály prístup k e-mailovým schránkam. V praxi docielite efekt ako so službou BlackBerry. Nokia aktuálne službu bezplatne testuje, v budúcnosti môže byť za poplatok. Problém nebol ani so synchronizáciou telefónu cez Google Sync, ktorý používa aplikáciu Mail for Exchange.

Kancelárske funkcie sú spracované na vysokej úrovni, uspokojili by podnikateľov. Kombinácia Nokia Messengera a QuickOffice zaručuje, že mimo kancelárie nebudete ani na ceste vo vlaku, či autobuse. Všade kde je signál, ste k dispozícii. Telefón nemá podporu kancelárskeho balíka Office 2007, no pár klikov vám do telefónu stiahne aktualizácie QuickOffice a môžete čítať a upravovať aj tieto dokumenty. V pracovnej výbave nechýba ani Adobe Acrobat na čítanie PDF.

Samozrejmosťou je úprava profilov, ktorú dopĺňa aj aplikácia na rýchlu zmenu režimu. Jeden môžete mať pracovný, druhý domáci. Keď ich nastaveniam venujete primeraný čas, môžete sa na jeden klik vytratiť z roboty. Stratíte prehľad o pracovných e-mailoch a schôdzkach. Nudné pozadie sa môže zmeniť na niečo živšie.

Nokia E52 je ľahký, štýlový a dobre vybavený mobil, ktorý dokáže uspokojiť aj manažérske potreby. Vytknúť mu treba rozloženie navigačných kláves a odklonenie od klasickej éčkovej filozofie. Dokáže byť neustále on-line, čo vám zaručí prístup k pracovným e-mailom ale i zábave. Pohybové ovládanie niektorých funkcií by si zaslúžilo rozvinutie. Telefón nezaujal ničím, čo by stálo za tri stovky.