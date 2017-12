Čo potrebujeme na výlet do mesta duchov Pripjať

19. sep 2009 o 16:30 Ján Kordoš

To však necháme na vývojároch. Nás zaujímajú hardvérové nároky, ktoré boli oficiálne zverejnené. Minimálne samozrejme nie sú príliš vysoké, no ani grafické spracovanie následne nebude zodpovedať obrázkom či trailerom. Odporúčanú zostavu môžeme pokojne zaradiť medzi herný priemer, takže by si Stalker: Call of Pripyat mal zahrať takmer každý. Že to bude vizuálna hostina (i keď depresívna), vieme už dávno a teraz sme spokojní, pretože nemusíme investovať do nového hardvéru.

Minimálna konfigurácia:

CPU: Pentium 4 2 GHz alebo Athlon XP 2200+

RAM: 512 MB

Grafická karta: 128 MB graf. karta GeForce 5700 alebo Radeon 9600

HDD: 6 GB

Odporúčaná konfigurácia:

CPU: Intel Core 2 Duo E7400 alebo AMD Athlon 64 X2 5600+

RAM: 2 GB

Grafická karta: 512 MB graf. karta GeForce 9800 GTX alebo Radeon HD 4850

HDD: 6 GB

Zdroj: Joystiq,Wikipedia