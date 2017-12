Online hra Dungeon Runners končí

19. sep 2009 o 15:15 Ján Kordoš

Oficiálne sa Dungeon Runners hráčom sprístupnilo v máji roku 2007 a ponúkalo hrania základnej verzie úplne zadarmo. Ak ste mali však mali záujem o nadštandardné služby ako napríklad voice chat, bonusové body skúsenosti a extra úložný priestor, mohli ste si aktivovať, samozrejme za poplatok, ktorý bol nastavený na nenáročných 5 dolárov, túto službu.

Ako dôvod zániku tejto hry uviedol producent Stephen Nichols prosté vysvetlenie: hra si už na seba nezarábala a bolo zbytočné vrážať do údržby ďalšie financie. Hráči so zakúpenými službami budú odškodnení: dostanú špeciálny kód na hranie zdarma po dobu 30 dní a zdarma hry City of Heroes Architect Edition a Guild Wars Prophecies.

Zdroj:Shacknews