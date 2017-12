Hackeri môžu podať odpor voči trestnému rozkazu

Obaja na podmienečné tresty odsúdení hackeri - Jakub Č. a Patrik L. v mediálne známej kauze hesla Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) môžu voči minulotýždňovému trestnému rozkazu Okresného súdu Bratislava 5 podať odpor a napokon s nimi môže prebehnúť ria

hlavné súdne pojednávanie.

"Okresný súd Bratislava 5 dňa 8. septembra trestným rozkazom uznal vinnými obvinených J.Č. a P.L. z prečinov porušovania tajomstva prepravovaných správ a poškodenie a zneužitia záznamu na nosiči informácií formou spolupáchateľstva. Podľa obžaloby mali obvinení v priebehu apríla 2006 zneužiť bezpečnostné diery a preniknúť na verejnú zónu serverov NBÚ a spôsobiť tak ujmu spočívajúcu v prelomení tajomstva počítačových dát NBÚ a ujmu spočívajúcu v poškodení mena a postavenia tohto úradu. Okresný súd Bratislava 5 tak oboch obvinených odsúdil k úhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobňu dobu na dva roky," povedal dnes pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.

Obvinení a prokurátor môžu podať voči trestnému rozkazu odpor do ôsmich dní od jeho doručenia. "Ak je odpor podaný v zákonnej lehote a nebude vzatý späť do začatia hlavného pojednávania, tak sa trestný rozkaz zruší začatím hlavného pojednávania," vysvetlil ďalej Adamčiak.

"Tento trest je v súlade s predstavou špeciálneho prokurátora, ktorý nemieni podať voči trestnému rozkazu odpor," povedal 17. septembra pre TASR prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta.

Hackeri sa v apríli 2006 nabúrali do Národného bezpečnostného úradu. Podľa vyjadrení viacerých predstaviteľov ich komunity išlo o snahu upozorniť na zlé zabezpečenie NBÚ. Úrad chránilo primitívne heslo nbusr 123. Prokurátor bol aj preto pôvodne ochotný upustiť od potrestania aj od podania obžaloby, ak sa obidvaja priznajú, no odmietli to. V celej veci ani raz nevypovedali. Polícii pri vyšetrovaní pomáhala aj americká FBI. Na útok použili strednú školu v Michalovciach.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry (GP) podal 19. augusta na bratislavský súd obžalobu na dvoch údajných hackerov v trojročnej a mediálne známej kauze spomínaného odhalenia hesla NBÚ.

Obaja muži, vtedy 18-ročný Jakub Č. a 21-ročný Patrik L. "odhalili heslo NBÚ - nbusr123". Dvojica odmietla s prokurátorom uzavrieť dohodu o vine a treste a vyjadrovať sa k prípadu nechcela. Obžaloba bola teda od spomínaného augustového dňa podaná na Okresný súd Bratislava V, kde zákonný samosudca po naštudovaní spisu mal rozhodnúť o ďalšom postupe. Duo čelilo žalobe zo spomínaných dvoch trestných činov - podľa paragrafov 196 a 247 Trestného zákona - porušovanie tajomstva prepravovaných správ a poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií. V prípade dokázania viny im hrozil maximálny trest odňatia slobody vo výške troch rokov.

Spis má viac ako 1000 strán. Prípad je však mimoriadne zložitý, najmä čo sa týka znaleckého dokazovania. TASR o tom vtedy informovali zdroje justície a prokuratúry.

Polícia ukončila vyšetrovanie v kauze po troch rokoch, približne koncom júna. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite následne odovzdal spis prokurátorovi špeciálnej prokuratúry s návrhom na podanie obžaloby. Prokurátorovi trvalo necelé dva mesiace, aby naštudoval spis a podal obžalobu.

Obaja podľa vyšetrovateľa úmyselne porušili tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát, sledovali tajnú komunikáciu, urobili do nej zásah a sprístupnili údaje, ktoré nemali. Všetko "s úmyslom spôsobiť inému ujmu alebo sebe neoprávnený prospech". Hackeri sa k ukončeniu vyšetrovania nechceli vyjadriť. Pred políciou od začiatku nevypovedajú. Vyšetrovanie trvalo dlho hlavne pre rozsiahle znalecké posudky.

Polícia považuje jedného z obvinených za "veľmi dobrého hackera". Viacerí ľudia z prostredia vyšetrovania pochybujú, že získané dôkazy obstoja pred súdom.

Obvineným špeciálny prokurátor Ján Šanta pôvodne ponúkol dohodu o vine a treste s tým, že by dostali najmiernejší podmienečný trest, ak sa priznajú. Maximálne im teda hrozili tri roky. Šanta bol ochotný aj upustiť od potrestania. Tvrdil, že ho k tomu viedli viaceré dôvody. Jedným z nich bolo aj to, že hackeri na internetových fórach aj v médiách tvrdili, že ich úmyslom bolo iba "poukázať na fakt, že slovo bezpečnosť je v NBÚ neznámy pojem".

Polícia musela od začiatku kauzy odpovedať i na otázky, či vyšetrovala aj to, či niekto v NBÚ nezneužil svoju právomoc pre zlé zabezpečenie serverov. Prokurátor Šanta už dávnejšie povedal, že človek, ktorý vymyslel pochybné heslo, už v úrade nepracuje, nie je verejný činiteľ a nemožno ho stíhať.