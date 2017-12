Ryžu už netreba variť. V Indii

Indickým vedcom sa pravdepodobne podarilo vytvoriť nový druh ryže. Netreba ju variť, len nachvíľu namočiť do vody.

DILLÍ, BRATISLAVA. Ryža, ktorú netreba variť. Taká je indická odpoveď na otázku, ako nakŕmiť najchudobnejších.

V niektorých oblastiach krajiny vraj nemajú prostriedky ani na ďalšiu úpravu potravín, napríklad varenie. Indickému Centrálnemu inštitútu na výskum ryže sa preto podarilo vyšľachtiť takú odrodu tejto plodiny, ktorú namiesto varenia stačí namočiť do vody. Ryža potom chutí ako uvarená.

Zlepšená ryža

Na začiatku výskumu bol komal saul, asámsky typ tejto plodiny, ktorý sa dá konzumovať bez varenia. Stačilo ho len na chvíľu položiť do nádoby s vodou. Plodina sa potom konzumuje s mliekom alebo jogurtom a väčšinou slúži ako drobná sladkosť či zákusok.

Niektoré tradičné recepty však vyžadujú aj dlhšie namočenie a „ryža“ sa potom podáva s cibuľou.

Podľa The Independent práve túto odrodu skrížili s klasickou ryžou. Výslednú odrodu vedci nazvali Aghunibora a mala by byť kvalitná ako normálna ryža, no zároveň už nepotrebuje uvariť.

Jej výhodou tiež je, že dokáže rásť v rôznych klimatických podmienkach, takže by ju mohli pestovať vo viacerých regiónoch Indie. Pestovanie komal saul sa totiž obmedzuje len na Asám, severovýchodný štát na území krajiny, keďže plodina vyžaduje špecifické a konštantné prostredie.

Novú rastlinu sa však pokúšajú vypestovať aj v iných oblastiach, napríklad s vysokou teplotou a vlhkosťou vzduchu.

Nakŕmiť deti

Hlavným cieľom výskumu bolo vyvinúť plodinu, ktorú by si mohli ľudia dopestovať a pripraviť kdekoľvek v Indii a nepotrebovali by k tomu nič viac, len akúkoľvek nádobu a trocha vody.

Krajina chce takto bojovať s podvýživou, ktorá je v Indii neustálym problémom. Inštitút preto tvrdí, že vďaka novej ryži dokážu zápasiť s hladom v tejto rozvojovej krajine.

Špecifikom Indie totiž je, že aj napriek hospodárskemu rastu trpia najchudobnejšie vrstvy nedostatkom potravy. Najhoršie sú na tom malé deti, percento podvyživených v populácii kleslo za posledných tridsať rokov len minimálne.

Niektoré odhady pritom hovoria, že nedostatkom riadnej stravy trpí až polovica indických detí do troch rokov.