Chytať ryby môžete aj v Seine

Najznečistenejšia francúzska rieka je čistejšia. Vracajú sa do nej ryby.

18. sep 2009 o 0:00 ČTK





PARÍŽ. Do Seiny sa vracajú ryby. Pravdepodobne do najznečistenejšej francúzskej rieky, ktorá preteká hlavným mestom, sa vracajú samy. Podľa odborníkov je v rieke asi desaťkrát viac druhov rýb, než to bolo ešte pred štyridsiatimi rokmi. Má to byť dôkazom, že voda je čistejšia.

V súčasnosti žije v rieke 32 druhov rýb, napríklad pstruhy či lososy. V roku 1970 to pritom boli len tri druhy.

Prítomnosť lososa je pre stav znečistenia rieky dobrým ukazovateľom. Táto ryba je mimoriadne citlivá na kvalitu vody. Ak sa do nejakého toku odváži, znamená to, že voda je relatívne čistá. Dá sa preto usudzovať, že stav Seiny sa neustále zlepšuje.