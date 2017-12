Vedci vyliečili farbosleposť. Zatiaľ u opíc

Pomocou génovej terapie a vírusov dokázali opice uvidieť červenú farbu.

17. sep 2009 o 16:21 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Sam a Dalton. Dve juhoamerické opičky z druhu kotul veverovitý sa narodili farboslepé. Presnejšie, nedokázali vidieť červenú. Nie však navždy, americkým vedcom z Floridskej univerzity sa vďaka génovej terapii podarilo opičky vyliečiť. Schopnosť vidieť červenú farbu získali po piatich mesiacoch od experimentálneho zákroku. Vedci zasiahli ich čapíky, bunky na sietnici oka. Použili na to vírus, ktorý do oka vstrekli. Práve bunky, ktoré umožňujú farebné videnie, bolo treba „opraviť“.

Úspech vedcov by mohol znamenať, že aj u človeka budeme schopní bojovať s farbosleposťou. Podľa denníka The Guardian nedokáže asi päť percent mužov práve pre genetickú poruchu rozlišovať medzi odtieňmi červenej či zelenej. „Aj keď farbosleposť často prichádza aj s vekom, dokázali sme, že vieme liečiť toto ochorenie pri primátoch. A dokážeme to robiť bezpečne,“ povedal pre denník William Hauswirth z univerzity.

Zaujímavosťou pritom je, že väčšinu času výskumu netrvalo prísť na to, ako vyliečiť opice, ale naučiť ich rozoznávať farby dostatočne dobre na to, aby vedci vedeli posúdiť úspech či neúspech liečby.