V konkurencieschopnosti sme slabší, v penetrácii v prvej desiatke

Oproti minulému roku sme v IT menej konkurencieschopní, v penetrácii internetu sme deviaty z 20 hodnotených krajín EÚ.

18. sep 2009 o 13:00 (sita, tu)

Slovensko kleslo v tohtoročnom hodnotení konkurencieschopnosti odvetvia informačných technológií (IT) o tri miesta. Slovensko sa umiestnilo na 34. mieste. "Zo 100 možných získalo Slovensko 41,4 bodu, čo oproti minulému roku predstavuje zlepšenie takmer o dva body," uviedla hovorkyňa organizácie Business Software Alliance Slávka Šikurová. V porovnaní s krajinami bývalého východného bloku sa Slovensko umiestnilo na siedmom mieste z 15 hodnotených krajín, pokleslo tak o dve priečky. "Pred Slovenskom sa umiestnilo Estónsko, Česko, Slovinsko, Lotyšsko a Litva,“ dodala Šikurová.

Slovensko má podľa aliancie pre IT odvetvie vytvorené vhodné obchodné i právne prostredie. "Štúdia ukazuje, že Slovensko má najlepšie skóre v oblastiach obchodného prostredia a právneho prostredia. Priemerné hodnotenie sme dosiahli v ukazovateli podpory rozvoja IT odvetvia a naopak medzi oblasti, v ktorých je u nás stále veľký priestor na zlepšenie, patria podmienky pre výskum a vývoj, či rozvoj IT infraštruktúry," doplnila Šikurová.

Najvyššiu konkurencieschopnosť dosahuje IT odvetvie v Spojených štátoch amerických. Za nimi nasledujú Fínsko, Švédsko a Kanada. Hodnotenie konkurencieschopnosti IT odvetvia vyplýva z novej štúdie vypracovanej analytickou spoločnosťou Economist Intelligence Unit, ktorej realizáciu organizácia Business Software Alliance sponzorovala. Štúdia, ktorá vychádza už tretí rok, hodnotí a porovnáva informácie o odvetví informačných technológií v 66 štátoch. Jej cieľom je určiť úroveň konkurenčného prostredia v IT odvetviach jednotlivých štátov sveta.

Business Software Alliance je celosvetovou organizáciou, ktorá sa zaoberá presadzovaním bezpečného a legálneho digitálneho sveta. Aliancia je hovorcom svetového komerčného softvérového priemyslu a jeho hardvérových partnerov smerom k štátnym inštitúciám a na medzinárodnom trhu. K členom aliancie patria spoločnosti Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, Dassault Systemes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Ringler-Informatik, Scalable Software, SGS, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla a The MathWorks.

Economist Intelligence Unit je súčasťou skupiny The Economist Group, ktorá vydáva magazín The Economist. Organizácia sleduje a prináša informácie zo sveta obchodu. Prostredníctvom globálnej siete viac než 650 analytikov posudzuje a predpovedá politické, ekonomické a obchodné podmienky v 200 krajinách.

Penetrácia: Prvý krát v prvej desiatke

V penetrácii komunikačnej technológie optika do domu čiže FTTH (Fiber To The Home) sa Slovensko umiestnilo v prvej desiatke krajín Európskej únie, a to na deviatom mieste. Najnovšie údaje zverejnili na tlačovej konferencii počas Broadband World Forum v Paríži. Ako informovala organizácia FTTH Council Europe, najvyššiu penetráciu v prvom polroku tohto roka mali Švédsko, Nórsko a Slovinsko, pričom Slovensko sa dostalo do prvej desiatky ako nováčik v tejto oblasti a Taliansko z nej vypadlo.

Vo Švédsku, ktoré je na prvom mieste, má prístup k optickým káblom 10,9 % domácností a podnikov, v druhom Nórsku je to 10,2 % a v treťom Slovinsku 8,9 %. Na Slovensku má takýto prístup 2,5 % domácností a firiem. Technológia optika do domu umožňuje prijímanie televíznych programov, telefonovanie a vysokorýchlostný prístup na internet. Organizácia FTTH Council Europe združuje viac ako 115 spoločností vrátane telekomunikačných firiem a firiem z telekomunikačného priemyslu.