Call of Duty: Modern Warfare 2 - 14x video z hrania multiplayeru

Kamerou snímané zábery z hrania multiplayeru Call of Duty: Modern Warfare 2 rozhodne neprehliadnite.

17. sep 2009 o 10:20 Ján Kordoš

Nové videá zachytávajúce hrateľnosť multiplayeru očakávanej akčnej hry Call of Duty: Modern Warfare 2 sa vyrojili ako huby po daždi. Keďže ich je skutočne mnoho, rozhodli sme sa na všetky upozorniť na jednom mieste. Ukážky nájdete na Gametrailers - presný link - a keďže ide o kamerou nahrávané videá, nekonevertovali sme ich do našeho systému, ale nechali sme ich priamo linkované na Gametrailers.

Začneme pomaly. Na konferencii vám v prvej ukážke bude predstavená Modern Warfare 2 Xbox 360 limitovaná edícia. Áno, nie len hry, ale už aj konzoly musia mať svoje upútavky. Bez komentára.

Skutočná zábava začína až teraz. Vo vyše sedem minút trvajúcej ukážka nám predstavia samotní vývojári multiplayer od jeho základov. Nesmie chýbať popis perkov, nové killstreak odmeny, úpravy vybranej triedy vojaka (zbrane, atď.) a mnoho ďalšieho. Nádherný úvod do toho, aký bohatý vlastne multiplayer v Modern Warfare 2 bude.

Nasledujú konkrétne ukážky z hrania. Mód: Team Deathmatch. V blízkosti vraku spadnutého lietadla si to rozdáte s ostatnými hráčmi. Kamerované video predstaví aj využívanie nových perkov. Video je rozdelené do dvoch častí. Rýchle, napínavé, adrenalínové.

Nasledujúca trojica ukážok sa odohráva v mestskom prostredí. Mód zostáva rovnaký: bojujú proti sebe dva tímy hráčov. Škoda len, že hráčovi, ktorého hru sledujeme, sa až tak nedarilo.

Samozrejme nesmie chýbať ani mód Capture the Flag. A to hneď v štyroch videách!

Na úplný záver tu máme hneď 5 ukážok. Videá z hrania mapy nazvanej Sunrise. Vychutnajte si ich bez bližšieho popisu, rozhodne stojí za to pozrieť sa, ako vyzerá multiplayer v Call of Duty všeobecne. Ak ste ho totiž doposiaľ (z akýchkoľvek) príčin neskúsili, rozhodne odporúčame. Vidíte sami, že to je zábava.

Ak budete mať záujem, v diskusii môžete vyjadriť svoj názor, či by ste i do budúcnosti privítali podobné súhrnné články s ukážkami všetkých videí alebo vám postačí informácia v novinkách s nalinkovaním na zdroj. Viac informácií o hre nájdete v našom preview.

Zdroj: Gametrailers