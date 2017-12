Viedeň usporiada šou videohier Game City 09

Viedeň 17. septembra (TASR) - Podujatie Game City 09 odštartuje 25. septembra vo viedenskej metropole - na dva dni sa viedenská radnica stane stredobodom ...

17. sep 2009 o 9:30 TASR

Game City sa uskutoční už po tretí raz, prvýkrát sa však predovšetkým mladí návštevníci môžu tešiť na Dlhú noc hier - z piatka na sobotu sa celá noc ponesie v znamení počítačových a konzolových hier. Na minulú Game City zavítalo rekordných 52.000 návštevníkov.

Game City 09 sa tentoraz rozšírilo do štyroch veľkých sál radnice a ponúkne až do 27. septembra to najaktuálnejšie zo sveta počítačových a konzolových hier, informácie a poradenstvo pre rodičov o správnom pohľade na obľúbené virtuálne hry, ako aj diskusie, prednášky a odbornú konferenciu.

Pri vstupe do viedenskej radnice bude inštalovaný tzv. Gaming stan, ktorý prostredníctvom výstavy ponúkne aktuálne počítačové hry i horúce novinky.

Game City 09 na viedenskej radnici na Radničnom námestí odštartuje v piatok o 17.00 h a potrvá do 24.00 h, počas víkendu od 10.00 do 19.00 h. Vstup na podujatie je voľný, bližšie informácie možno nájsť na internetovej stránke http://www.game-city.at/.