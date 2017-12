Hackerov za útok na NBÚ odsúdili

Okresný súd v Petržalke uznal hackerov za vinných trestným rozkazom. Proti podmienečným trestom sa ešte môžu odvolať.

17. sep 2009 o 0:00 Monika Tódová





BRATISLAVA. Ani nie mesiac po podaní obžaloby Okresný súd v Petržalke odsúdil dvoch hackerov za útok na Národný bezpečnostný úrad.

Urobil to takzvaným trestným rozkazom, ktorý je možné použiť pri menej závažných trestných činoch. Súd rozhodol len na základe obžaloby. Jakub Č. a Patrik L. dostali podmienečný ročný trest väzenia s odkladom na dva roky. Ak proti rozhodnutiu podajú odpor, súd bude musieť riadne prebehnúť aj s dokazovaním.

Hackeri sa v apríli 2006 nabúrali do Národného bezpečnostného úradu. Podľa vyjadrení viacerých predstaviteľov ich komunity išlo o snahu upozorniť na zlé zabezpečenie NBÚ. Úrad chránilo primitívne heslo nbusr123. Prokurátor bol aj preto pôvodne ochotný upustiť od potrestania aj od podania obžaloby, ak sa obidvaja priznajú, no odmietli to.

V celej veci ani raz nevypovedali. Polícii pri vyšetrovaní pomáhala aj americká FBI. Na útok použili strednú školu v Michalovciach. Jeden z hackerov pracoval pre firmu, ktorá tam montovala počítače. Do školy ako prvej prišli aj policajti.

Nakoniec ich vypátrali na základe školáckej chyby – pomocou icq, programu, ktorý slúži na chatovanie. Práve tam sa na útoku dohadovali. Hackeri sa k svojmu obvineniu nechcú vyjadrovať.