Vedci vyvinuli bezdrôtové srdce

Novozélandskí vedci z University of Auckland vyvinuli technológiu pre bezdrôtové umelé srdce. To by mohlo v najbližších rokoch poskytnúť efektívnu alternatívu k transplantáciám a zachrániť tak tisícky životov.

16. sep 2009 o 14:39 SITA

Revolučná technológia využíva princíp magnetického poľa, takže energia sa prenáša do srdca cez kožu a nie pomocou kábla, ako tomu bolo doteraz. Pacient bude mať v tele pod kľúčnou kosťou umiestnenú cievku a ďalšiu bude mať mimo tela, napríklad vo vrecku. V tele bude mať taktiež záložnú batériu, ktorá je schopná udržať srdce v chode približne jednu hodinu. Licenciu na tento prevratný prístroj získala americká zdravotnícka spoločnosť MicroMed, ktorá použije novú technológiu na svoje vlastné produkty. Doteraz sa umelé srdcia využívali najmä na to, aby udržali pacienta pri živote, kým sa pre neho nájde vhodné nové srdce. Problémom je však kábel vedúci cez žalúdok a hrudník, ktorý spôsobuje časté infekcie. Tie v niektorých prípadoch vedú dokonca až k smrti. Odborníci preto dúfajú, že nové umelé srdce v dohľadnom čase úplne nahradí transplantácie, ktoré sú ešte stále veľmi rizikové. Predchádzajúce pokusy o výrobu bezdrôtových umelých sŕdc zlyhali kvôli príliš veľkému teplu, ktoré produkovali. To by viedlo k "upečeniu človeka zvnútra". Najnovší model však vyriešil aj tento problém a je preto pripravený na testovanie na ľuďoch.