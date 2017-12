Filmový Silent Hill 2 oficiálne potvrdený

16. sep 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Ešte lepšie však je, že o scenár pripraví Roger Avary ako v prípade jednotky a producentom pokračovania je Samuel Hadida, ktorý sedel na tejto stoličke aj pri prvej filmovej návšteve Silent Hillu. Táto spolupráca sa osvedčila, Silent Hill totiž celosvetovo zarobil takmer 100 miliónov dolárov.

Cesta k pokračovaniu však nebola jednoduchá a ešte nejaký čas potrvá, pokým sa do tohto projektu spomínaná dvojica pustí. Avary pripravuje filmové spracovanie Return to Castle Wolfenstein a Hadida so svojim Davis Films štúdiom finišuje s filmom Resident Evil: Afterlife s Millou Jovovich v hlavnej úlohe. V januári minulého roku bol Avary obvinený z autonehody, pri ktorej sa zranila jeho žena a priateľ Andeas Zini zomrel. V septembri bol zbavený viny a prepustený na kauciu.

Predstaviteľka hlavnej postavy prvého dielu, herečka Radha Mitchell, sa pokúšala presvedčiť režiséra prvého dielu Christophera Gansa, aby sa postaral o Silent Hill 2, no ten sa chce pokračovaniu vyhnúť, čo by bolo podľa Radhy Mitchell obrovská škoda, keďže je obrovským fanúšikom tejto hernej série. Teoreticky by sa malo začať filmovať v priebehu budúceho roku.

Zdroj: Hollywood Reporter,Kotaku