Xbox 360 s 250 GB harddiskom v štýle Call of Duty: Modern Warfare 2

16. sep 2009 o 12:10 Ján Kordoš

Táto exkluzívna verzia konzoly sa nebude dať kúpiť separátne, teda bez hry Call of Duty: Modern Warfare 2. Jej cena je stanovená na 399 amerických dolárov. Informácie o tom, či sa táto edícia dostane aj na náš trh a aká bude jej cena, zatiaľ nevieme.

Xbox 360 Elite, konzola s najväčším, 120 GB harddiskom sa dá u nás kúpiť už od 249 € (bez hry) alebo s menším zvýšením ceny a bundlovanou hrou.

Uvidíme, či táto stratégia bude úspešná, hlavne ak si mnoho hráčov už Call of Duty: Modern Warfare 2 dávnejšie zarezervovalo. Do galérie bola navyše pridané screenshoty z hrania multiplayeru Call of Duty: Modern Warfare 2. Viac informácií o hre sa dozviete v našom preview.

Zdroj:Kotaku