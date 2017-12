Testovali sme Nokiu 3720 Classic

Telefón, ktorý niečo vydrží. Týmito slovami výrobca prezentuje mobil, ktorý má odolať vode, prachu a každodennému nešetrnému zaobchádzaniu. Aká je skutočnosť? Každé áno má svoje vlastné ale.

16. sep 2009 o 9:17 Milan Gigel

Nokia 3720 Classic

Plusy robustné spracovanie

odolnosť voči vode a prachu

veľké písmená, dobrá klávesnica Mínusy príliš tiché slúchadlo

Nejeden mobil prežije niekoľko pádov na zem a pri troche šťastia aj krátke ponorenie. Existujú však telefóny, ktoré sú na takéto extrémy pripravené. Jedným z nich je aj nová tridsaťsedem-dvadsiatka, ktorú sme prevetrali v náročných situáciách. Aj keď podala skvelý výkon, predsa sú tu len obmedzenia, o ktorých by ste mali vedieť.

Pády jej neublížia

Húževnatá, nadmieru plastová a s kovovou výstuhou. Týmito slovami môžeme v krátkosti charakterizovať svoje dojmy, ktoré sme nazbierali pri pohadzovaní telefónu. Niekoľko pádov zo šesťmetrového rebríka jej pri poskakovaní na priečkach uštedrilo zopár škrabancov a odrenín, opotrebovanie však nebolo väčšie, aké zažijú telefóny po niekoľkých mesiacoch používania. Batéria vďaka priskrutkovanému zadnému krytu z priehradky nevyskočí, nepreruší sa ani napájanie.

Opakované pády z okna, pád z automobilu pri rozbiehaní ba ani zopár kopancov na trávniku na nej nezanechali žiadne nové poškodenia. Či dopadne na plochu, alebo na rám, výsledok je rovnaký. Telefón bez ujmy fungoval ďalej, čo nás uistilo v jednom. Či pokrývate strechy, zatepľujete fasády, alebo sa venujete vysokohorskej turistike, mobil to prežije. A ak ho po páde neviete nájsť, stačí ho prezvoniť.

Autom ju neprechádzajte

Nová 3720c je síce húževnatá, všetko má však svoje hranice. Jej slabinou je displej a klávesnica. Kým displej prekrýva iba tenký priehľadný plast, membránová klávesnica sa nijako nelíši od tých obyčajných.

Akýkoľvek silnejší tlak sústredený na malú plochu by telefón poškodil. Tu nepomôže ani vystupujúca kovová obruba, ani zosilnená škrupina zadného krytu. Na to, že prežije pod kolesom osobného automobilu sa príliš nespoliehajte. Superodolným mobilom za ktoré výrobcovia pýtajú objemný balík peňazí sa nevyrovná.

Nocovala v kaluži

Aj keď sme sa vyhli ponáraniu telefónu do záchodovej misy, vode sme čelili všade tam, kde sme cítili riziká striehnuce na telefóny. Krátkodobý pobyt v nádrži s vodou nezanechal na telefóne žiadne známky zmáčania, neublížil mu ani dvojhodinový pobyt v lesnej bystrine. Voda do útrob telefónu neprenikla ani napriek tomu, že slúchadlo, reproduktor, mikrofón či nabíjací konektor nie sú úplne zakrytované.

Do našich plánov zahral aj daždivý deň, kedy sme mobil nechali dve desiatky hodín odpočívať v kaluži. Aj po tejto výzve sa telefón po prezvonení ozval, po odmontovaní krytu sme však v útrobách našli známky o preniknutí vlhkosti, ktorá neskôr zarosila kryt displeja. To nás uistilo v jednom. Ak mobil v teréne stratíte, alebo ho po ťažkej akcii zabudnete pred chatou kdesi v tráve, vždy budete mať dosť času na to, aby ste ho našli.

Odolnosť voči vode má aj svoje mínus. Telefón je ťažký a vo vode klesá na dno. Telefón na rybačke môže byť fajn, pod hladinou vám však pri hľadaní nepomôže ani prezváňanie. Ak neviete, kde ho hľadať, rozlúčite sa s ním.

Piesok je problém, blato nie

Ak hovoríme o náročných podmienkach, určite nesmieme vynechať špinu. Nikto sa predsa nebude starať precízne o mobil, ktorý je pripravený na hrubé zaobchádzanie. Posúdiť v priebehu týždňového testu, či prenikne prach v stolárskej dielni do útrob mobilu rovnako jednoducho, ako do iných telefónov je nemožné.

Vyskúšali sme si však, ako sa telefón správa v teréne. Kým ostré zrniečka piesku vnikajú do rýh okolo tlačidiel klávesnice a spôsobujú časom jej blokovanie, blato a hlina sú bezproblémové. S maltou či lepidlami sme na stavenisku nesúperili, hlina zo záhradky a blato z rieky mizli pod prúdom vody rovnako rýchlo, ako sa objavovali na klávesnici a v okolí tlačidiel.

Telefón na pláži cez dovolenku pravdepodobne nebude favoritom, na záhone za domom, či v hore pri výsadbe lesa, či ťažbe dreva prežije aj hrubé zaobchádzanie. Obzvlášť s vedomím, že vďaka dobre stavanej klávesnici je možné vytáčať čísla a pohybovať sa v kontaktoch aj s rukavicami.

Ticho v slúchadle

Nokia 3720 Classic svojou výbavou nijako nevyniká, nezaostáva však za súčasným štandardom výrobcu. Aj keď ide o mobil určený pre 2G siete, ktorý má slabý fotoaparát a beží na platforme Series 40, v jeho ponuke nájdete GPS navigáciu, e-mailového klienta, Live Messenger, multimediálny prehrávač, rádio a všetko, čo k tomu patrí.

Oslovila nás dobrá čitateľnosť displeja a možnosť zväčšenia písma. S kvalitnou klávesnicou, robustnosťou a dobrou čitateľnosťou si tento telefón vďaka jednoduchej obsluhe vieme predstaviť aj v rukách seniorov.

Má to však háčik. Nami testovaný kus mal problém s hlasitosťou slúchadla. Aj pri plnom vybudení sme mali čo robiť, aby sme počuli, čo hovorí protistrana. O nepríjemnom pocite pri tlačení vystúpeného lemu na ucho ani nehovoriac. Keďže tento deficit sme zaznamenali ešte pred záťažovými skúškami, zlyhaniu to nepripisujeme. Či však ide o celkový problém, alebo o chybu nami testovaného kusu posúdiť nevieme. Preto odporúčame pred kúpou otestovať, či je všetko tak, ako má byť.

Spokojní sme boli aj s výdržou, ktorá hravo prekračovala pri striedmom používaní a počúvaní rádia pri práci hranicu piatich dní. Skvelým bonusom je aj zabudované LED svietidlo. Aktivovať ho možno tlačidlom bez toho, aby ste museli vstupovať do menu



Nokia 3720 Classic je jednoduchý, avšak dobre vybavený mobil pre tých, čo hľadajú telefón pre svoje remeslo, či časté pobyty v prírode. Svojou húževnatosťou odolá nespratnému zaobchádzaniu detí, s veľkými písmenami a dobrou klávesnicou si ho vieme predstaviť aj v rukách seniorov. Odolá síce mnohým pádom a kolíziám s vodou a nečistotami, nejde však o tank, ktorý odolá všetkému. S drahými, superodolnými mobilmi súperiť nemôže.

