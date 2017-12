Národné parky v Keni a Tanzánii vyschýnajú

Odborníkov znepokojuje nízky stav vody rieky Mara, ktorá je životodarnou tepnou pre severovýchod národného parku Serengeti a kenský národný park Massai Mara.

15. sep 2009 o 21:20 TASR

NAIROBI. Častiam národných parkov v Tanzánii a Keni hrozí vyschnutie, varoval dnes Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

"V období sucha pije z rieky Mara celé Serengeti. Ak sa toto žriedlo stráca, hrozí kolaps celému ekosystému a putovaniu 1,3 milióna kopytníkov, ako sú pakone a antilopy," povedal Martin Geiger z WWF.

Ak by v nastávajúcich rokoch stav vody v rieke Mara ďalej klesal, mohli by voľne žijúce zvieratá začať masovo vymierať. Obrovské čriedy sú odkázané na to, že ešte v septembri nájdu pri rieke dostatok potravy a vody, aby vydržali do ďalšieho obdobia dažďov.

Od 70. rokov klesol odtok v rieke priemerne o 60 percent. Vody ubúda predovšetkým kvôli silnému odlesňovaniu v pramenisku, zavlažovaniu pšeničných a fazuľových polí i enormne stúpajúcej spotrebe pre dobytok a ľudí v Keni.

Informovala agentúra DPA.