Mobilné hry čaká nový rozmer

Herný plán položený na stole, farebné žetóny obsadzujúce pozície a digitálne technológie v mobilnom telefóne. Zdá sa vám, že tieto veci vôbec nejdú dohromady? S čoraz rýchlejšími grafickými čipmi klopú na dvere zajtrajška.

14. sep 2009 o 14:40 Milan Gigel

Za všetkým sa skrýva technológia s názvom „augmented reality“. Kým kamera sníma plochu pred sebou, softvér kombinuje nasnímané pozadie s algoritmami, ktoré vytvárajú virtuálny svet. Z plochej mapy vyrastajú budovy, farebné žetóny sa menia na programovateľné nástrahy a po náčrtoch ulíc behajú tvory, ktoré si žijú svoj vlastný, digitálny život.

To, že je uhlopriečka displeja obmedzená zrazu nie je prekážkou. Vidíte vždy tú časť scény, na ktorú zacielite a ovládanie sa spolieha na dotykový displej.

Viac však napovie nasledovné video. Ste pripravení na novú éru?

A ak by sa vám zdalo, že je to stále málo, čo by ste povedali na virtuálnu realitnú kanceláriu? Kráčate po ulici a na displeji vidíte, čo je na predaj, a čo si môžete prenajať.