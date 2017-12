EK vyzýva ČTÚ na zníženie ukončovacích poplatkov v mobilných sieťach

Európska komisia (EK) dnes opakovane vyzvala Český telekomunikačný úrad (ČTÚ), aby prijal účinnejšie opatrenia na dosiahnutie zníženia ukončovacích poplatkov v mobilných sieťach (MTR). Rovnakú výzvu adresoval Brusel minulý týždeň Telekomunikačnému úradu (

Brusel 14. septembra (TASR) - TÚ) Slovenskej republiky.

Brusel pripomína, že tieto poplatky v Českej republike sú po Bulharsku druhé najvyššie v rámci celej EÚ. Na treťom mieste sú MTR na Slovensku.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová vyjadrila poľutovanie nad tým, že ČTÚ nevybral nákladový model, v ktorom sa odrážajú skutočné náklady na poskytovanie tejto služby efektívnym prevádzkovateľom. To by podľa nej viedlo k nižším sadzbám ukončovacích poplatkov v prípade všetkých prevádzkovateľov, čo by bolo užitočné pre hospodársku súťaž a profitovali by z toho i českí spotrebitelia. EK takisto vyjadrila pochybnosti, či je vhodné uložiť spoločnosti MobilKom menej prísne nápravné opatrenia než ďalším trom prevádzkovateľom mobilných sietí.

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová síce víta záujem ČTÚ zohľadniť čiastočne odporúčanie Bruselu, je však sklamaná tým, že český regulačný orgán navrhuje zachovať úroveň sadzieb terminačných poplatkov v mobilných sieťach, ktorá bola väčším prevádzkovateľom určená už skôr.

"Len ďalším významným znížením je možné zabezpečiť, aby spotrebitelia v Českej republike mohli využívať nižšie ceny hovorov v mobilných sieťach. Vyzývam zároveň ČTÚ, aby v záujme rovnakého prístupu ku všetkým mobilným spoločnostiam uvalil prísnejšie povinnosti na najmenšieho prevádzkovateľa," uviedla Redingová.

Podľa oznámeného opatrenia ČTÚ môžu spoločnosti Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone účtovať do konca tohto roka maximálne 2,31 Kč (0,09 eura) za minútu, pričom v období od 1. januára do 30. júna 2010 je maximálna sadzba terminačných poplatkov na úrovni 1,96 Kč (0,08 eura) za minútu. Ceny, ktoré sa majú následne povoliť, stanoví ČTÚ na konci roku 2009, a to na základe najnižších skutočných nákladov troch najväčších operátorov, pričom sa nezohľadnia určité náklady, ktoré sa netýkajú služieb ukončenia mobilného volania. ČTÚ takisto navrhuje, aby sa na najmenšieho nového prevádzkovateľa MobilKom uvalili menej prísne povinnosti, argumentujúc jeho relatívne slabším postavením na trhu.

