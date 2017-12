Surfujeme – exoti v nákupných centrách, umenie v uliciach

Skladanie hudby, klamanie očí a pouličné umenie. Dnes si zaspomíname na staré časy, zahráme sa s číslami, nazrieme za oponu výroby sendvičov a zistíme, čo čítajú na webe úspešní ľudia.

12. sep 2009 o 7:45 Milan Gigel, (mg, tu)

Zahrajte sa na hudobníka

Osem nástrojov, šestnásť tónov idúcich po sebe, nastaviteľné tempo a hlasitosti. Ak ste sa minule zabavili pri vyklikávaní hudobnej slučky, tentokrát to bude určite zábavnejšie. Stránku http://www.inudge.net/index.en.html si nenechajte ujsť. Výsledky môžete odoslať e-mailom, pochváliť sa nimi môžete v diskusii pod článkom, alebo ich môžete publikovať na svojom webe.

Umenie na uliciach

Čo všetko sa môže stratiť v rušných uliciach miest? Niektoré kusy umenia sú na nerozoznanie od každodenného života, iné vás prinútia zamyslieť sa? Zaujímavú galériu nájdete na stránke http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html.

Veci, ktoré upadnú do zabudnutia

Uvedomili ste si niekedy, že ste sa vo svojom živote stretli s vecami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vaše deti obídu? Čo poviete na platne, pískanie modemu, či krasopis? Zaujímavý zoznam nájdete na stránke http://www.wired.com/geekdad/2009/07/100-things-your-kids-may-never-know-about/.

Očiam neradno veriť

Aj keď oči vždy vidia to čo majú, mozog si môže veci vysvetlovať úplne inak, ako treba. Otvorte si stránku http://www.moillusions.com/ a zalistujte vo svete optických ilúzií.

Web pre milovníkov čísel

Ste fanatický milovník čísel, porovnaní a štatistík? Taký, ktorému dokonca nevadí, že sú vytrhnuté z kontextu? Máme pre vás dobrý web od Google. http://www.google.co.uk/intl/en/landing/internetstats/ ponúka štatistiky o internete až do omdletia. Len stláčajte tlačidlo "Random statistic", až kým vás celkom neprejde chuť, alebo vám to nezakáže manželka.

Sendviče pre náročných

Nestravujte sa vo fastfoodoch, škaredo mastné, ale neskutočne chutné jedlo si môžete predsa urobiť aj doma. Blog Scanwiches.com je presne to miesto kam by ste mali zájsť po nápady.

Exoti v nákupných centrách

Nie je to síce veľmi slušné, ale zábavné určite. Fotoblog www.peopleofwalmart.com zbiera fotky vizuálne najzaujímavejších návštevníkov nákupných centier.

Čo na webe čítajú úspešní

Internet je prakticky nevyčerpateľným zdrojom informácii, už dávno preto nie je dôležité čítať čo najviac, ale naopak čo najmenej. Ako si vybrať si iba tie médiá, ktoré prinášajú iba dôležité a inšpiratívne informácie? Google sa rozhodol pomôcť vám. Na stránke google.com/googlereader/powerreaders2/index.html zozbieral tipy na zdroje od ľudí, ktorí to vedia. Novinárov. Pozrite sa do zoznamu, možno nájdete niečo, čo by vám nemalo újsť.