Courtney Love prská síru na hudobnú hru Guitar Hero 5 kvôli Cobainovi

11. sep 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Jedným z najhlasnejších protestov sme sa dočkali z úst (respektíve Twitteru) Courtney Love, vdovy po Cobainovi, frontmanovi grungeovej skupiny Nirvana. Plánuje podať na Activision žalobu. Problémom nebolo zaradanie Cobaina do skladieb skupiny Nirvana, ktoré sa objavia v Guitar Hero 5, ale možnosť využitia zosnulého speváka a gitaristu ako odomknuteľnú postavu, ktorá sa bude predvádzať vo všetkých skladbách.

Ako zle to vyzerá – a to fanúšika musí skutočne pichnúť pri srdci – sme vám už ukázali. Courtney Love sa rozhodla, že podnikne rázne kroky na nápravu (slušná verzia jej vyjadrenia). Cobaina si dokonca budú môcť hráči zakúpiť ako avatara do Dashboardu vo verzii pre Xbox 360.

Sympatické je, že sa k tejto kauze vyjadrili aj dvaja bývalí členovia kapely Nirvana, Krist Novoselic a Dave Grohl, ktorým by nevadilo, keby Kurt vystupoval v pesničkách Nirvany, no ako odomknuteľnú postavu tento krok Activisionu neschvaľujú, pretože jeho virtuálne vystupovanie vyzerá neskutočne smiešne (a je v rozpore s tým, čím v skutočnosti bol). Podľa nich by bolo vhodnejšie, keby Activision postavu Cobaina zamkol len na skladby skupiny Nirvana.

K tomuto názoru sa nedá skutočne vytknúť a nesúhlasiť s nim. Čo na to hovoríte vy?

Zdroj: Kotaku,Wordpress