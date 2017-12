Max Payne 3 - starší a s iným prístupom

Fínske vývojárske štúdio Remedy nepatrí k tým, ktoré by každý rok, prípadne dva, chrlili zaručené hity, ktorých sa predajú milióny

. Doposiaľ vydali tri projekty, ktoré otriasli herným svetom a hlavne samotnými hráčmi, ktorí pri nich presedeli hodiny a hodiny. Staručké Death Rally patrí medzi zabudnuté vykopávky, avšak zároveň i nesmierne návykové preteky. Dlhotrvajúca zábava bola ohromná hlavne v multiplayeri (hra používala pohľad zhora podobne ako v prípade Micromashines). Potom prišiel takmer nekonečný vývoj akčnej noir hry Max Payne, ktorá sa dočkala i pokračovania. Aj napriek krátkej hernej dobe bol každý vo vytržení a užíval si skvele napísanú zápletku, vynikajúcu, pochmúrnu atmosféru, nadpriemerné spracovanie, systém spomaľovania času – jednoducho hit, na ktorý sa len tak ľahko nezabúda.



Tretí diel bol donedávna v nedohľadne. A boli sme vlastne len a len radi, keď zbytočné oživovanie legendy obetovali vývojári za úplne novú značku – Alan Wake. O tej ste toho istotne počuli a čítali dosť, takže sa jej nebudeme venovať. Spoločnosť Rockstar taktiež netreba nikomu pripomínať. Remedy vypomáhali už s druhým Maxovym dobrodružstvom a na tretie zostali sami. V Remedy jednoducho na svojho starého známeho nemajú čas a Rockstar cíti ten správny čas, aby sa vrátil k legendárnemu detektívovi, ktorý prišiel o všetko a všetkých, ktorých mal rád. Pesimistická otázka: je to vôbec nutné?

Max Payne sa zmenil. Od jeho poslednej akcie sa jeho sny o aspoň ako tak pokojnom živote rozsypali ako domček z karát. Polícii v New Yorku ukázal chrbát a chce na všetko zabudnúť. Najlepšie niekde úplne ďaleko. Unavený životom (a alkoholom) odchádza do brazílskej metropoly Sao Paolo, ktorá má do vysnívaného letoviska rozhodne ďaleko. Latinskoamerické mesto je rajom pre miestne drogové gangy, nestratia sa ani násilníci zneužívajúci ženy a prostitútku nájdete na každom druhom rohu. Miesto pre ideálnu dovolenku pre mladú rodinku s dieťaťom to rozhodne nebude. Max však netrpí len spomienkami. Po rokoch stratil svoj pôvodný imidž a s plešatou hlavou a zarastenou tvárou sa podobá skôr na Sama Fishera zo série Splinter Cell. Mimo to si vypestoval závislosť na liekoch proti bolesti, painkilleroch, ktoré musí neustále brať, aby zostal úplne pri vedomí. Ovládať teda budeme ľudskú trosku?

Nebude to až tak horúce, hoci svoju závislosť Max v hre skrývať nebude. Ak sa nám ako hráčom nepodarí zohnať mu danú látku, razom sa zmení videnie postavy, pohyby sa stanú menej koordinované – abstinenčné príznaky v priamom prenose a netreba dodávať, že hranie bude v tomto prípade omnoho náročnejšie. Toho sa však nebojíme. Určite nepôjde o nič výrazne meniace hrateľnosť, ale skôr o naskriptované scény, v ktorých sa nevyhneme pre atmosféru efektným momentom.

Hlavný hrdina sa zamestná u tunajšej bezpečnostnej agentúry. A hoci je sám drogovo závislý na liekoch, ide po ľuďoch rozsievajúci drogy a prostitúciu na uliciach. Už teraz sa vývojári z Rockstaru dušujú, že nemáme priskoro hodnotiť. Mnohí si totiž myslia, že pôvodná séria ako noir hra jednoducho musí byť situovaná do upršaného, nočného New Yorku. Nový Max Payne sa odohráva za denného svetla v horúcom Sao Paolo. Obrátka o 180°. To, že Rockstar pracuje na pokračovaní hry, ktorú nestvoril a musí ju posunúť niekam ďalej, výrazne zväzuje ruky tvorcom, aby síce dali hre nový impulz, no zároveň nenahnevali fanúšikov.

Tentoraz prahne Max po krvi ešte viac, než tomu bolo v minulosti a rozhodne si užijeme drsnejších scén. Nahnevaný na okolitý svet, nahnevaný na každého, kto zasieva semeno zla do nepoškvrnených ľudí. Hnev, možnosť zabíjať bez pýtania a drogové gangy? Z toho bude poriadna mela. Krvavé súboje a prestrelky sa samozrejme nezaobídu bez možnosti spomaľovania času, ktorú budeme mať i tu – veď je to predsa Max Payne – no zároveň pribudne moderná, stále častejšie využívaná funkcia ukrývania sa za prekážky. Nepôjde však o nutnosť, dodávajú vývojári, ktorí sa chcú priblížiť moderným trendom. Nebude to ďalšie Gears of War alebo čosi podobné. Max len dostane do vienka nový pohyb a môže sa pred nepriateľom efektne ukryť. Okrem toho sa dočkáme tzv. Bullet Cam, čiže kamery, ktorá v spomalenom zábere sleduje trajektóriu vystreleného náboja. A ten povedzme prevŕta protivníkovi koleno.

Hru bude poháňať dobre známy Rage engine, ktorý sme mali možnosť vidieť pri Table Tennis, ale skôr si ho istotne pamätáte z Grand Theft Auto 4, kde splnil svoju funkciu dokonale. Otvorené mesto GTA-čka je však niečo iné ako úrovne v Max Paynovi. Úplne lineárnu cestu za splnením úlohy mať síce nebudeme, vždy pôjde o misiu, v ktorej budeme mať cieľ a viacero ciest k splneniu – hra sa predsa odohráva v Sao Paule, kde je kľukatých a úzkych uličiek neúrekom. Prostredie bude pozostávať väčšinou z chudobných štvrtí, no zavítame aj do honosných víl, bohatých sídiel. Často vybudované krvou nevinných. Interaktívne prostredie bude pôsobiť na samotnú hrateľnosť, ktorá je prevažne akčná, teda taká ako ju poznáme. Jednotlivé projektily zanechajú stopu na stenách a nepôjde len o statickú zmenu textúry, ale každý výstrel vo svojej blízkosti budeme cítiť a bude sprevádzaný ďalšími efektmi. Prostredie by malo byť do istej miery zničiteľné. Nové Red Faction síce nečakáme, no necháme sa prekvapiť.

Máme sa teda tešiť alebo zalamovať rukami? Momentálne skutočne netušíme. Črtá sa pred nami kvalitná hra, ktorú si istotne radi zahráme, no značku Max Payne máme žiaľ spätú s trochu inou atmosférou. Uvidíme, rozhodne sa na hru tešíme, no zároveň v duchu nadávame, prečo to musel byť práve Max.