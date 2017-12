iPhone má nový firmvér – OS 3.1

Apple opäť vydal novú verziu firmvéru určenú pre mobilné telefóny iPhone. Aktualizácia podporuje funkcie, ktoré pribudli vo vynovenom softvéri iTunes a prináša zopár doplnkov, ktoré boli doposiaľ riešené samostatnými softvérmi.

11. sep 2009 o 9:50 Milan Gigel

Internetový obchod odteraz bude ponúkať tipy na softvéry podľa toho, čo ste si v minulosti do svojho mobilu inštalovali. Pokúsi sa podľa kategórií odhadnúť, o čo by ste mohli mať záujem. Nová funkcia má sprehľadniť ponuku a súčasne priniesť viac peňazí do vreciek vývojárov a prevádzkovateľa.

Podobne ako v nových iPodoch, aj iPhone po aktualizácii podporuje mixy zo skladieb, ktoré máte v iTunes vo svojom katalógu. Zvonenia je možné sťahovať už aj bez počítača priamo cez internet a vylepšené sú aj funkcie synchronizácie dát. Pomocou počítača je možné cez iTunes meniť usporiadanie ikon na pracovných plochách, čo šetrí čas. A ak by vám niekto telefón ukradol, na diaľku ho budete môcť zablokovať cez Mobile.me.

Videá z e-mailov a MMS správ je možné odteraz spracovávať rovnako, ako tie ktoré máte už v telefóne uložené. Zlepšiť sa má priepustnosť WiFi pripojenia, ak v rovnakom momente používate aj bluetooth.